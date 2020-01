Jak komplikuje epidemie koronaviru podnikání Applu

Epidemie koronaviru je bohužel v posledních týdnech tématem číslo 1 prakticky pro celý svět. Co do činění s ním má i Apple, který musí nemoci částečně přizpůsobit i své podnikání. Jaká opatření zatím kalifornský gigant zavedl?

Je tomu jen pár dní, co jsme vás informovali o tom, že kvůli koronaviru by mohl být letos problém s dostupností některých Apple produktů vyráběných v Číně, která je touto nemocí zasažena nejvíce. Přesně to víceméně potvrdil i šéf Applu Tim Cook v rozhovoru pro CNBC, ve kterém rovněž prozradil, že se snaží společně s dodavateli v Číně zaměstnancům v tamních fabrikách na Apple produkty distribuovat zdravotnické vybavení v čele s rouškami, které by měly alespoň částečně šíření viru zabránit.

Rušení služebních cest i zavření Apple Storu

Kromě určitých opatření v dodavatelském řetězci Apple výrazně omezil pracovní cesty všech svých zaměstnanců do oblastí, v nichž hrozí riziko nákazy koronavirem. Jednat by se zatím mělo jen o Čínu, avšak pokud se nemoc rozšíří ve větší míře i do dalších zemí světa, dá se očekávat, že Apple odpíská i veškeré služební cesty svých zaměstnanců tam. Co se týče Apple Storů v oblastech zasažených koronavirem, ty se s výjimkou jedné pobočky dočkaly omezení otevírací doby a zintenzivnění úklidu. Zaměstnanci, kteří v těchto pobočkách pracují, jsou pak pravidelně zdravotně kontrolováni, zda náhodou koronvirus nedostali a neohrožují tedy další zaměstnance a návštěvníky obchodů. Výše zmíněná jedna pobočka pak byla vzhledem k její poloze blízko epicentra nákazy preventivně uzavřena úplně.

Koronavirus se ale promítl i do odhadů celkových tržeb Applu za první čtvrtletí letošního roku. Společnost v něm totiž nastavila rozmezí celých čtyř miliard dolarů – tržby by se tak měly pohybovat mezi 63 až 67 miliardami dolarů. Právě toto rozmezí je o poznání větší než obvykle (standardně ohlašuje Apple rozmezí pro toto období zhruba poloviční), což přiznal i sám Tim Cook právě s odvoláním na koronavirus, který by teoreticky mohl celkové fungování Applu a potažmo světa v tomto čtvrtletí ochromit.