Jak se epidemie koronaviru odráží v App Store a na Netflixu

Epidemie koronaviru, která se šíří v některých částech světa, má jeden velmi zajímavý následek – hromadné stahování strategické hry Plague Inc., ve které mají hráči za úkol rozšířit smrtící virus s cílem vyhubit celou lidskou populaci. Hra pochází z dílny britského studia Ndemic Creations a na iOS App Store patří k těm levnějším placeným hrám, a již v minulosti byla velmi dobře hodnocena. V poslední době ji začali hromadně stahovat především uživatelé z Číny.

První zprávy o neobvyklém šíření koronaviru v Číně se začaly v médiích objevovat v úterý. Netrvalo dlouho a hra Plague Inc. atakovala první příčku nejstahovanějších placených her – nejprve v Číně, posléze i v ostatních zemích světa. Hra jako taková spatřila světlo světa v roce 2012. Podle hráčských recenzí se jedná o opravdu propracovanou strategii, ve které mají hráči ve snaze vyhubit lidstvo smrtícím patogenem k dispozici řadu fenoménů, známých z reálného světa, jako je rezistence vůči lékům nebo fake news. Hru si stáhlo již více než 135 milionů hráčů z celého světa a její tvůrce byl podle deníku Wall Street Journal dokonce v roce 2013 pozván, aby v centru pro kontrolu nemocí promluvil o tom, jak mohou být hry využity v prospěch zapojení veřejnosti.

Podle webu New York Post si mohou nyní lidé hraním hry Plague Inc. do jisté míry kompenzovat strach ze šířící se neznámé formy koronaviru, která má již na svědomí několik mrtvých a stovky (podle některých odhadů až tisíce) nakažených. „Nejlepším způsobem, jak porazit strach, je mu čelit,“ uvedl v této souvislosti jeden z uživatelů čínské sociální sítě Weibo. Tvůrci aplikace Plague Inc. na svém twitterovém účtu uvedli, že v souvislosti s epidemií koronaviru „dostávají spoustu otázek“, a nasdíleli odkaz na web Světové zdravotnické organizace, kde může veřejnost najít informace o koronaviru.

Klasický scénář

Není to poprvé, co hra Plague Inc. zaznamenala v souvislosti s nějakou epidemií nárůst počtu stažení – bylo tomu tak například také v roce 2014, kdy v Africe propukla epidemie eboly. Společnost Ndemic tehdy věnovala s pomocí svých příznivců na příslušné charitativní účely více než 76 tisíc korun. Hra Plague Inc. má podle slov svých tvůrců rozšířit veřejné povědomí o epidemiologii, přenosu chorob a další potřebné informace.

Epidemie koronaviru se ale neodráží jen v iOS App Storu. Na populární streamovací platformě Netflix se dle dostupných velké popularitě těší nový dokumentární seriál Pandemic. Šestidílný seriál se zabývá problematikou epidemií a pandemií, mapuje jejich historii a přibližuje jejich průběh, způsob šíření, i to, jak proti nim nejrůznější organizace bojují. Díky tomu jej tak mnozí uživatelé vnímají i jako jakési „zpravodajství“ či výklad toho, na co se mají v budoucnu připravit – respektive čemu mohou čelit. Přesná čísla sledovanosti nicméně známá nejsou, jelikož je Netflix drží pod pokličkou. Nezbývá než doufat, že boj proti novému koronaviru svět vyhraje již brzy a opustí jej tak díky tomu strach, který tuto nemoc doprovází.