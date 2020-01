Poznáváme iWork na Macu – Díl 1.

Každý, kdo pracuje na Macu, se už nějakým způsobem setkal s aplikacemi platformy iWork. Ta je – podobně jako třeba známý Office od Microsoftu – balík kancelářských aplikací pro práci na Macu. Každá z jeho součástí – Pages, Numbers i Keynote – nabízí řadu skvělých a užitečných funkcí, které si postupně představíme v našem novém seriálu. Jeho první díl bude věnován celkovému představení balíčku iWork.

Co je iWork?

Jak jsme si řekli již v úvodu, iWork je souhrnný název balíčku nativních aplikací Applu pro produktivitu. Pages slouží jako textový procesor, Numbers je aplikace pro tvorbu a správu tabulek a Keynote je určená pro vytváření prezentací. Bezplatný balíček iWork mají automaticky předinstalovaný všechny Macy, vydané po 1. Říjnu roku 2013, jednotlivé aplikace platformy iWork jsou ke stažení pro Mac, iPhone i iPad v App Store. Aplikace balíčku iWork mají sloužit k co nejpohodlnější práci, takže se v nich jistě brzy zorientujete a základy práce s nimi si osvojíte velice rychle. Jednotlivé aplikace ale kromě základních funkcí skýtají také řadu dalších možností, kterých by bylo škoda nevyužít, a které vám představíme v dalších dílech tohoto seriálu. Oproti “konkurenčním” programům, jako je třeba MS Office nebo LibreOffice, mají aplikace balíčku iWork znatelně jednodušší rozhraní, to ale neznamená, že by disponovaly menším množstvím funkcí. Jsou kompatibilní napříč Apple zařízeními a díky Kontinuitě můžete práci na Macu, iPadu či iPhonu bez problémů plynule střídat.

Trocha historie…

Nejstarším členem iWork rodiny je aplikace Keynote, která jako samostatný software spatřila světlo světa v roce 2003. O dva roky později se uživatelé dočkali oficiálního příchodu iWork spolu s aplikací Pages, za další dva roky Apple přidal k verzi iWork ’08 aplikaci Numbers. V následujících letech získala platforma iWork ještě širší konektivitu – spolu s iWork ’09 spustil Apple web iWork.com – jednalo se o betaverzi služby, umožňující uživatelům nahrávat a sdílet dokumenty. iWork.com je nyní součástí iCloudu. Spolu s prvním iPadem přišla v roce 2010 první iOS verze balíčku iWork, v roce 2013 pak Apple vydal iWork pro iCloud, a uživatelé tak měli konečně k dispozici skvěle funkční, plnohodnotný a multiplatformní nástroj pro svou práci. Nejednalo se ale od začátku o bezplatný nástroj. Původně se kancelářský balíček od Applu prodával za 79 dolarů, o něco později cena klesla na 19,99 dolarů za aplikaci pro OS X a 9,99 dolarů za aplikaci pro iOS. V říjnu roku 2013 se iWork konečně stal nativní bezplatnou součástí všech iOS a OS X zařízení.

Jednotlivé aplikace

Pages

Pages slouží k tvorbě a úpravám textu. Nabízí nejen základní funkce, ale uživatelé zde mohou využít i nejrůznější šablony pro tvorbu rozličných typů dokumentů, jako jsou třeba pozvánky, newslettery nebo životopisy. Díky podpoře Drag&Drop můžete do okna s dokumentem v Pages snadno z plochy přetáhnout i mediální soubory a další obsah. V aplikaci Pages mohou uživatelé bez problémů otevírat a upravovat také dokumenty MS Word, z Pages lze provádět export do různých formátů, docx počínaje a PDF nebo ePub konče.

Keynote

Keynote je aplikace, určená k tvorbě a přehrávání prezentací. Nabízí podobné funkce, které můžeme znát například z MS PowerPointu. Stejně jako Pages nabízí také Keynote různé šablony, stejně jako možnost tvorby v prázdném dokumentu. Aplikace Keynote podporuje řadu formátů, prezentace v ní vytvořené lze přímo odesílat na nejrůznější zařízení, jako dálkový ovladač vám může posloužit i iPhone. Soubory aplikace Keynote se sice ve výchozím nastavení ukládají ve formátu *.key, lze je bez problémů exportovat do *.ppt.

Numbers

Numbers je tabulková aplikace, kterou lze přirovnat například k Excelu od Microsoftu. Umožní vám nejen prosté uspořádání dat do tabulky, ale také provádění základních i pokročilejších funkcí, tvorbu grafů a řadu dalších užitečných úloh. Stejně jako Pages a Keynote nabízí také aplikace Numbers bohatou knihovnu nejrůznějších šablon pro účely správy osobních či firemních financí, vzdělávací a další účely.

Napříč platformami

Kancelářský balíček iWork najdete nejen na Macu, pracovat s ním můžete také na iPadu či iPhonu, kde můžete jeho jednotlivé aplikace využít nejen k otevírání a prohlížení příslušných souborů, ale také přímo k práci. Apple se při tvorbě iOS a iPadOS verzí aplikací svého balíčku iWork opravdu snažil, aby práce v nich byla i na mobilních zařízeních plnohodnotná. Možnosti dotykových displejů iPhonu a iPadu navíc mohou práci v jednotlivých aplikacích dodat nový rozměr, skvělou pracovní pomůckou pro nástroje balíčku iWork je také Apple Pencil.