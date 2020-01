Kvůli čínskému koronaviru mohou být letos iPhony nedostatkovým zbožím

Epidemie koronaviru, ze které má nyní strach celý svět, se může podepsat (a velmi pravděpodobně podepíše) i na výrobě iPhonů v čele s iPhonem SE 2 též známým jako iPhone 9. Jeho výroba má sice vypuknout již příští měsíc, podle zpráv z dodavatelského řetězce však může být kvůli koronaviru odložena.

Fotogalerie iphone se 2 bok iphone se 2 cerny zespoda iphone se 2 cerny zezhora iphone se 2 druhy spodni roh +9 Fotek iphone se 2 lightning iphone se 2 pravy bok iphone se 2 roh a fotak iphone se 2 roh iphone se 2 spodni roh iphone se 2 zada a fotak iphone se 2 zada zespodu iprohe se 2 cerny levy bok Vstoupit do galerie

Obavy z šíření koronaviru mezi dělníky v dodavatelském řetězci potvrdily Marku Gurmanovy z Bloombergu jeho zdroje v čele s několika předními analytiky sledujícími průmysl v Asii. Fabriky Foxconnu či Pegatronu, ve kterých mají iPhone SE 2 vznikat, jsou sice od epicentra nákazy vzdálená více než 500 kilometrů, to však podle Gurmanových zdrojů nehraje příliš velkou roli, jelikož vzdálenost fabrikám v žádném případě imunitu vůči virům nezaručí. “Nedovedu si představit, že by dodavatelský řetězec Applu nebyl situací kolem koronaviru ovlivněn,” nechal se slyšet například analytik Patrick Moorhead z Moor Insights and Strategy s tím, že stačí jediný nemocný na jakémkoliv postu ve fabrice a výroba je rázem narušena. Důležité je rovněž si uvědomit, že se problémy s výrobou nemusí dotknout jen iPhonu SE 2, ale všech starších modelů, které lze nyní zakoupit. I ty totiž vznikají v Číně.

V tuto chvíli se bohužel nedá se stoprocentní jistotou říci ani to, zda neovlivní koronavirus i výrobu iPhonů 12, které Apple představí letos na podzim. Těžko totiž předpovědět, jakým tempem se bude nákaza rozšiřovat, potažmo zda se jí do podzimu podaří vymýtit. Pokud by se však rozšiřovala stejným tempem jako doposud, znamenalo by to pro Apple nemalý problém. Výroba iPhonů 12 by totiž byla zcela určitě v ohrožení – tedy minimálně ta čínská. Čistě teoreticky by se sice mohl Apple spolehnout na své fabriky v Indii, avšak ty by zcela určitě potřebný objem iPhonů 12 pro celý svět nevyprodukovaly.