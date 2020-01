Bývalý šéf Windows zavzpomínal na příchod prvního iPadu

iPad od Applu slaví v tomto čase své desáté narozeniny. Jedná se o významné výročí významného zařízení, na které při této příležitosti mimo jiné na svém Twitteru zavzpomínal také Steven Sinofsky, bývalý prezident divize Windows ve společnosti Microsoft. Je všeobecně známo, že v době, kdy Apple představil svůj tablet, viděla řada lidí budoucnost osobní výpočetní techniky v netboocích. Výjimku v tomto směru netvořil ani jmenovaný Microsoft

Zabiják netbooků

Těsně před tím, než Steve Jobs na pódiu přestavil první jablečný tablet, mluvil o příchodu třetího druhu zařízení – o produktu mezi iPhonem a Macem, produktu, který ale bude ve vybraných záležitostech lepší než Mac, a v jiných zase lepší než iPhone. Většina přítomných si byla téměř jistá tím, že Jobs mluví o netbooku, ten ale záhy pokračoval:“Problém je, že netbooky nejsou lepší vůbec v ničem. Jsou pomalé. Mají nekvalitní displeje a běží na nich starý PC software. Jsou to jen laciné laptopy,“ nebral si servítky. Sinfosky si podle svých slov tehdy pomyslel, že na laciných – on sám by prý raději dal přednost slovu „finančně nenáročných“ – latopech není nic špatného. „Ale věděli jsme, že netbooky byly ve skutečnosti jen způsobem, jak využít úsilí, vynaložené na výrobu procesorů s nižším výkonem,“ uvedl. Sinfosky vzpomíná také na okamžik, kdy Jobs poprvé ukázal nový iPad:“Seděl tam ve svém křesle od Le Corbusiera a ukazoval všechny ty neobyčejné věci, které jeho nové zařízení dovedlo, od prohlížení webu přes e-maily a fotografie a videa. Skutečnou bombou byl až desetihodinový provoz baterie – což bylo pro počítač, který s vířícími ventilátory snažil alespoň o čtyři hodiny, nepředstavitelné.“

Nikdo nepotřebuje stylus

Lidé v Microsoftu byli u nového iPadu také konsternováni absencí stylusu. „Nebyl u něj žádný stylus … žádné pero. Jak na tom mohl člověk psát nebo být produktivní?“ ptal se tehdy Sinofsky. Dnes vysvětluje, že „PC mozky“ byly tehdy tolik zvyklé na periferie, jako je klávesnice, myš nebo stylus, že představa produktivity bez těchto pomůcek pro ně byla zkrátka fascinující, stejně jako bezproblémový provoz, žádné viry, možnost změny orientace displeje z horizontální na vertikální nebo dlouhodobá kvalita. Aby Apple dokázal, že jeho iPad skutečně nepotřebuje pro produktivitu žádný stylus, představil spolu s jeho uvedením také příslušnou verzi kancelářského balíčku iWork, obsahujícího textový procesor, tabulkový kalkulátor a aplikaci pro tvorbu prezentací.

Překvapivě nízká cena

„S cenou, která začínala na 499 dolarech, zasadil iPad spotřebitelským laptopům dobře mířenou ránu,“ uvedl Sinofsky. Dokonce i specialisté z oboru byli tak nízkou cenou šokováni, a iPad se ihned po svém uvedení na pulty obchodů začal prodávat s rekordním úspěchem. „V průběhu prvníh roku prodal Apple dvacet milionů iPadů,“ připomíná Sinofsky, a vzpomíná na to, jak mu vyrazilo dech i příslušenství k iPadu, jako byl třeba stojánek s klávesnicí. Stejně tak ho zaujal i operační systém, který na iPadu běžel. Přestože šlo tehdy ještě o iOS, již v té době bylo jasné, že se jendá o plnohodnotný operační systém pro tablety. Když Sinofsky vzpomíná na to, jaký pro něj byl konec ledna roku 2010, uvádí především, to, že zjištění, co všechno iPad se zcela jiným vzhledem, aplikacemi i operačním systémem dokáže, mělo obrovský dopad na pozici Microsoftu coby jednoho z hlavních podnikatelských subjektů na poli výpočetní techniky.