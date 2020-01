iPad slaví 10 let. Jak vypadaly jeho začátky?

Když Steve Jobs vstoupil 27. ledna roku 2010 na pódium, aby zde světu představil první iPad, asi jen málokdo tušil, jaká budoucnost jablečný tablet čeká. Počítače od Applu byly v té době na světě již řadu let, úspěch zažíval i začínající iPhone, a Jobs se tehdy zkrátka rozhodl, že přinese uživatelům něco, co by mohlo představovat jakýsi mezičlánek mezi počítačem a smartphonem.

V průběhu Keynote označil Jobs za firmu, zabývající se výrobou mobilních zařízení. Neměl tím na mysli pouze iPhone či iPod, ale také MacBooky. Pochlubil se, že Applu se podařilo na trhu s mobilními zařízeními překonat firmy jako Nokia, Samsung či Sony, a připomněl tehdejší trend netbooků – malých, skladných notebooků, které ale Apple vyrábět nechtěl. Netbooky byly podle Jobse lacinými laptopy s pomalými procesory, nekvalitními displeji a zastaralým softwarem. Namísto netbooku se Jobs vytasil s 9,7-palcovým tabletem s multitouch displejem. Jobs tehdy označil iPad za nejdůležitější produkt svého života.

Fotogalerie Original iPad tiskove foto 1 Original iPad tiskove foto 2 iPad tiskova reklama 1 iPad tiskova reklama 2 +6 Fotek iPad tiskova reklama 3 iPad tiskova reklama 4 iPad tiskova reklama 5 iPad tiskova reklama 6 iPad tiskova reklama 7 Vstoupit do galerie

iPad byl vybaven prvním procesorem přímo od Applu – Apple A4. Dále disponoval 256MB RAM a ve variantě s 16 GB, 32 GB a 64 GB úložiště. Baterie slibovala provoz až na deset hodin a podobně jako ostatní iOS zařízení v té době se iPad nabíjel prostřednictvím 30pin konektoru. K dispozici byl prozatím pouze v černé variantě. Podobně jako iPhony byl i původní iPad vybaven senzorem okolního světla pro přizpůsobení jasu displeje, akcelerometrem a digitálním kompasem. Spolu s prvním iPadem představila společnost Apple také novou nativní aplikaci iBooks, kterou dnes známe jako Apple Knihy.

Vedení Applu si původně nebylo potenciálem elektronických knih příliš jisté, na iPadu se jim ale rozhodlo dát šanci a dnes můžeme vidět, že šlo rozhodně o rozumné rozhodnutí. Součástí iPadu byl pochopitelně také vlastní App Store, nabitý zajímavými aplikacemi a hrami, jejichž nabídka se neustále rozšiřovala.

Prvopočátky vývoje iPadu se datují dokonce ještě dál, než počátek vývoje iPhonu, smartphone se ale postupem času stal pro Apple prioritou a vývoj tabletu ustoupil do pozadí. iPad byl v době svého vydání překvapivý nejen svými funkcemi, rozhraním a designem, ale také cenou. Původně se spekulovalo o tom, že se jeho cena vyšplhá na tisícovku dolarů. Applu se ale nakonec podařilo stanovit prakticky poloviční cenovku a tím celou technologii ještě více zpřístupnit veřejnosti. Ta si ale zpočátku vůbec nebyla jistá, čím pro ni vlastně iPad má být, a řada lidí tvrdila, že “větší placatý iPhone” je opravdu k ničemu.

Vypouštění jablečného tabletu do světa probíhalo v několika fázích. Počátkem dubna roku 2010 se ve Spojených státech začala prodávat jeho Wi-Fi verze, koncem měsíce pak začal prodej Wi-Fi + 3G verze. Mezinárodní distribuce pak byla zahájena koncem května. První novinářské recenze velice brzy ukázaly, že iPad opravdu není jen velkým iPhonem. Novináři si pochvalovali variabilitu jeho využití, rozměrný, skvěle vypadající multi-touch displej a další vlastnosti. V průběhu prvního víkendu se společnosti Apple podařilo prodat 300 tisíc iPadů. Firma ve svém oficiálním prohlášení uvedla, že je pro ni vydání iPadu skvělé, a předpověděla, že její tablet bude znamenat opravdovou změnu.

“Majitelé iPadu si v průměru stáhli třikrát více aplikací během několika hodin od rozbalení jejich nového iPadu,” chlubil se Apple. V květnu, kdy se na pulty vybraných obchodů dostala Wi-Fi + 3G verze iPadu, měla cupertinská společnost na kontě již jeden milion prodaných tabletů. Poptávka úspěšně pokračovala i nadále a iPad se tak stal jedním z nejúspěšnějších produktů v historii společnosti Apple. Ti, kteří původně horovali pro zmíněné netbooky a věštili iPadu brzký zánik, museli uznat své pochybení. Konkurence se snažila firmu Apple následovat se svými vlastními tablety, málokomu se to ale podařilo. Když Apple v roce 2011 výrobu původního iPadu ukončil, jeho celkové prodeje již přesáhly patnáct milionů kusů.

Uvedení iPadu lze bez nadsázky považovat za příklad jednoho z nejúspěšnějších startů v historii spotřební elektroniky. Patříte také mezi majitele iPadu? Který model byl vaším prvním?