Apple chce koupit legendární MGM. Získal by tím Rockyho, Bonda či Šíleného Maxe

Apple TV+ by se v budoucnu nemusela točit jen kolem originálního obsahu. Zpravodajci z CNBC totiž přišli dnes s velmi zajímavou zprávou o tom, že se Apple zajímá o koupi legendárního filmového studia Metro-Goldwyn-Mayer nebo chcete-li MGM. Pokud by se mu jej podařilo získat, do klína by mu spadly tituly jako Rocky, Šílený Max či Bondovky.

Fotogalerie Apple TV chlazeni nahled Apple TV 4K chlazení Apple TV 4K nahled Apple TV 4K Apple TV4K nahled Apple TV 4K detail a krabička AppleTV nahled Apple TV 4K +3 Fotek Apple TV 3. generace nahled Apple TV 4K a kamera na stole Apple TV ovladac nahled Apple TV 4K a ovladač Vstoupit do galerie

O možném nákupu studia MGM Applem se hovořilo již před pár měsíci. Tyto spekulace však tehdy nebral nikdo příliš vážně a vzhledem k tomu, že se o nich přestalo brzy hovořit, upadly v zapomnění. Z toho jej však nyní vytáhlo CNBC, které tvrdí, že rozhovory mezi Applem a MGM stále pokračují, přičemž o studio má kromě něj zájem třeba i Netflix. Jak daleko jsou jednotlivé společnosti ve vyjednávání nicméně jasné není a tudíž se nedá ani říci, kdy by mohl být akvizice dokončena. Spekuluje se však o tom, že hodnota MGM by se měla pohybovat okolo šesti miliard dolarů.

Pokud by se na Apple usmálo štěstí a MGM by zamířilo pod jeho křídla, mohl by obsah, který studio vlastní, využít právě pro posílení Apple TV+. V tom by se mohl objevit třeba legendární Rocky, Šílený Max či filmy s agentem 007 v hlavní roli. Hitů, za kterými MGM stojí je však mnohem víc a to hlavně v mnoha žánrech. Pro Apple by tak neměl být problém zaujmout skutečně široké publikum a to poté dostat na svou službu – byť trochu jinak, než zprvu plánoval. Jak už však bylo zmíněno výše, vzhledem k nejasnostem ohledně vyjednávání o koupi je na jakékoliv těšení na příchod neoriginálního, avšak kvalitního obsahu na Apple TV+ ještě čas.