Apple oznámil celou řadu novinek, které se již brzy objeví v Apple TV+

Jedním z hlavních úskalí v listopadu spuštěné videostreamovací služby Apple TV+ je nedostatek obsahu. Tato skutečnost se však již brzy změní, jelikož Apple oznámil celou řadu nových pořadů plánovaných na první měsíce letošního roku. Pojďme se tedy společně podívat na to, co do služby v následujících týdnech či měsících dorazí.

Amazing Stories

Zřejmě nejzajímavějším počinem, který se na Apple TV+ v brzké době objeví, je seriál Amazing Stories, za kterým nestojí nikdo jiný než legendární Steven Spielberg. Ten stál ostatně i za původní sérií Amazing Stories vysílanou v 80. letech minulého století, která se dodnes těší mezi diváky velmi slušné oblibě. Ostatně, i proto prezentoval Apple tuto oživenou sérii už od prvopočátku za jeden z diamantů celé služby, čemuž odpovídá i herecké obsazení. Těšit se totiž můžeme třeba na Dylana O’Breina, Victorii Pedretti, Joshe Hollowaye, Sashu Alexander či Roberta Forstera. Snímek dorazí do služby 6. března. Není však bohužel jasné, kolik dílů bude v tento den zpřístupněno.

Central Park

Dalším snímkem, který v dohledné době na Apple TV+ zavítá, je Central Park. Jednat se má o animovaný seriál od tvůrců oblíbené série Bob’s Burgers, která bude pojednávat o rodině žijící v Central Parku, která se o něj zároveň stará. Celý seriál by měl být prošpikován spoustou hudby i vtípků. Dorazit má v létě.

Defending Jacob

Pokud máte rádi dramatické seriály, bude Defending Jacob přesně pro vás. V hlavních rolích se v něm objeví Chris Evans a Michelle Dockery, kteří budou čelit šokujícímu zločinu, jenž obrátí život v malém massachusettsém městečku naruby. Děj by se měl točit kolem právníka, který bude stát před nelehkým rozhodnutím mezi láskou k blízkým a spravedlností. Seriál dorazí na Apple TV+ v pátek 24. dubna.

Home Before Dark

Jednat se bude opět o seriál, ve kterém nebude nouze o napětí. Sledovat v něm budeme příběh dětské novinářky, která odhalí v malém městečku u jezera pravdu ohledně případu, který se tamní obyvatelé snažili udržet před celým světem pod pokličkou. V seriálu se objeví například Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers, Adrian Hough a další. Na Apple TV+ dorazí v pátek 3. dubna.

Home

Chybí vám na Apple TV+ dokumenty či obecně pořady se vzdělávací tématikou? Pak přesně vás Apple potěší dokumentární sérií Home, která má být zaměřena na nejinovativnější domy světa. Jejím hlavním úkolem má být dle Applu odhalení představivosti vizionářů po celém světě, kteří se rozhodli své sny přetavit v realitu. Premiéra této série je naplánovaná na 1. květen.

Dear …

Z podobného soudku jako Home bude i série s názvem Dear …, která má profilovat slavné osobnosti všech různých odvětví podle dopisů, které jim zasílají jejich fanoušci. V sérii se objeví například Oprah Winfre, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stivie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland, Big Bird a další. Premiéru si série odbude 5. června.

… bude toho víc

Ke všem výše zmíněným pořadům musíme dále připočíst i pár snímků, které Apple oznámil již v předešlých týdnech. Patří mezi ně třeba premiéra filmu The Banker naplánovaná na březen, premiéra seriálu Mythic Quest, která připadá na 7. únor, či blížící se dokumentární série Visible o LGBT komunitě, která si premiéru odbude 14. února. Na Den Země se pak má ve službě objevit i krátkometrážní animovaný film, který bude právě tento den oslavovat. A kdo ví, třeba se v brzké době dočkáme i dalších oznámení, které nás na sledování Apple TV+ ještě více navnadí. Jak se vám chystané pořady zatím zamlouvají?