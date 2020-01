Nejen obsah. Diváky štvou u Apple TV+ i aplikace k jejímu sledování

Když Apple spouštěl svou streamovací službu  TV+, spekulovalo se hojně o tom, do jaké míry bude konkurovat podobným službám, jako je třeba HBO GO nebo Netflix. Od těch se jablečná streamovací služba liší především povahou svého obsahu, který je výhradně původní a nepochází ze zdrojů třetích stran – proto také knihovna titulů na  TV+ není oproti konkurenci tolik bohatá, a rozrůstá se opravdu pomalu.

Vzhledem k tomuto faktu je pro  TV+ ve skutečnost velice těžké ostatním streamovacím službám konkurovat v pravém slova smyslu. V kontrastu s bohatou nabídkou konkurence, jako stvořenou zejména pro příznivce „binge watchingu“, bude rovněž pro Apple těžké přesvědčit potenciální diváky, aby do předplatného za jeho streamovací službu investovali své peníze.  TV+ sice vychází o něco levněji než většina streamovacích služeb, ve srovnání s nimi toho ale tolik nenabízí – alespoň prozatím.

Nedávno provedený průzkum z prosince loňského roku ukazuje, že služba  TV+ trpí i v jiných oblastech, které jsou pro spotřebitele potenciálně důležité. Zmíněný průzkum provedly organizace YouGov a Variety Intelligent Platform mezi 1182 dospělými uživateli ve Spojených státech. Jedním z faktorů, kterými se průzkum zabýval, byla spokojenost diváka se službou jako takovou. V tomto směru vyšla velmi dobře služba Disney+ se 76 %, zatímco u  TV+ se jednalo o pouhých 48 %. Služby Netflix, Amazon Prime Video a Hulu získaly 74 %, 66 % a 64 %. Příliš pozitivně nehodnotili účastníci průzkumu ani uživatelské rozhraní služby  TV+, tedy aplikace pro sledování. To získalo jen 53 %, zatímco uživatelské rozhraní služby Disney+ 77 %.

Služba  TV+ má budoucnost ještě před sebou, výše zmíněný průzkum ale ukazuje, že kromě obsahu samotného by diváci (i ti potenciální) jistě uvítali, kdyby Apple zapracoval ještě na dalších stránkách. Tim Cook v minulosti zmínil, že Apple svou streamovací službu nevnímá jako přímého konkurenta Netflixu či Disney+, a ostatní streamovací služby se podle slov svých zástupců  TV+ také příliš neobávají. Spokojenost diváků by ale bez ohledu na konkurenci měla být pro společnost Apple klíčová. Nechme se překvapit, zda se letos v  TV+ dočkáme významných změn k lepšímu. Co byste vy osobně vylepšili u služby  TV+?