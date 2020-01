Facebook: Za hacknutí iPhonu nejbohatšího muže světa může Apple, nikoliv WhatsApp

O nejbohatším muži světa Jeffu Bezosovi je v posledních dnech slyšet zejména kvůli jeho hacknutému iPhonu X, který odhalil mnohá jeho tajemství celému světu. Hackerský útok na Bezose měl být proveden skrze soubor odeslaný přes aplikaci WhatsApp, kterou provozuje Facebook. Ten je tak nyní mnohými označován za hlavního strůjce problému, jelikož svou aplikaci řádně nezabezpečil. Zuckerbergova společnost se však srdnatě brání a vinu svaluje na Apple.

Podle viceprezidenta komunikace Facebooku Nicka Clegga nelze v žádném případě házet vinu za hacknutí Bezosova iPhonu na WhatsApp. Ten byl totiž dle něj využit de facto jen k transportu viru, který následně zasáhl operační systém iOS a ten následně ovlivnil. Clegg poté celou situaci přirovnal k šíření různých malwarů skrze mailové přílohy, kdy zasažený uživatel též nevnímá jako hlavního viníka celého neštěstí mailového klienta, skrze který mail přijal a otevřel. Jinými slovy Clegg naznačil možné selhání bezpečnostního opatření sandbox, které má za cíl zjednodušeně řečeno izolovat běžící procesy (aplikace) od zbytku systému. Díky tomu by tak měla být zajištěna nemožnost hacknutí celého telefonu přes jednu aplikaci.

Apple se k celé záležitosti zatím nevyjádřil, avšak s ohledem na tvrzení Facebooku je vcelku pravděpodobné, že tak v brzké době učiní. Další zprávy se dají rovněž čekat od bezpečnostních expertů ze zahraničí, kteří Bezosův telefon analyzují a snaží se celé zápletce přijít na kloub. Faktem však je, že zatím bohužel na veřejnost příliš mnoho detailních informací, které by celou zápletku objasnily a vysvětlily například to, jaké bezpečnostní mezery hack využil a kam všude se vlastně dostal, neproniklo. Otazníky visí i nad tím, kam všude se hackeři v Bezosově telefonu dostaly – tedy zda jen do dat WhatsAppu či do celého telefonu. Zatímco doposud se pro spolehlivost sandboxu počítalo spíše s první variantou, nyní se začíná brát čím dál více v úvahu i varianta číslo 2. Na rozkrytí této záhady si však budeme muset ještě počkat.