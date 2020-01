7 vychytávek pro ty, kteří se chystají strávit jarní prázdniny na horách

Jarní prázdniny se nezadržitelně blíží a ti z vás, kteří je nechtějí strávit doma u počítačů se již pomalu ale jistě připravují na lyže, snowboardy nebo sáňky. Pokud zrovna balíte batohy a tašky, pak si tam nechte místo ještě na nějakou tu vychytávku, která vám zpříjemní čas strávený na svahu i mimo něj. Vybrali jsme totiž pár věcí, které vám nemohou chybět během zimních radovánek a pevně věříme, že vás některé z nich skutečně zaujmou.

PIQ Rossignol

Legendární značka Rossignol jde s dobou a nabízí milovníkům lyžování senzor, díky kterému se můžete nejen zlepšovat, ale hlavně si svou jízdu vyhodnotit a pochlubit se ostatním. Senzor dokáže vyhodnotit jízdní styl, rychlost, úhly obloučků, skoky, čas strávený ve vzduchu během skoků, náklony otoček a samozřejmě i klasické údaje jako je počet ujetých kilometrů, spálených kalorií a tak dále. Senzor jednoduše připnete k lyžím a propojíte s aplikací ve svém iPhone. Následně můžete vyhodnotit každý jeden sjezd z kopce a díky radám od aplikace se zlepšovat nejen ve svém jízdním stylu, ale také ve frajeřinkách, které ocení pokročilí lyžaři.

Senzor pádu Specialized ANGi

Společnost Specialized zná většina z nás především díky cyklistice a i senzor ANGi je určen primárně pro cyklisty. Lze jej ovšem připnout také na helmy pro lyžaře a milovníky snowboardingu a využívat jej tak stejně dobře, jako na kole. ANGi je speciální senzor, který reaguje na nárazy, otřesy a vyhodnotí situaci, kdy došlo k pádu. Jakmile senzor zjistí, že jste spadli, automaticky začne na vašem iPhone odpočet. Ten buď zrušíte stisknutím tlačítka na displeji a nebo jste bohužel v takovém stavu, že odpočet nejste schopni zastavit. Pokud jej nedokážete zastavit, po uplynutí času se všem předem nastaveným kontaktům odešle sms a email s vašimi GPS souřadnicemi a informací o tom, že patrně potřebujete okamžitou pomoc. V případě, že rozrážíte prašan někde, kde není signál, můžete i tak ANGi využít. Stačí si předem nastavit čas, kdy se chcete vrátit a v momentě, kdy nepotvrdíte svůj návrat, odešle se sms zpráva kontaktům poté, co uplyne čas návratu. Milovníky aplikace Strava pak potěší fakt, že tento senzor lze s aplikací propojit a získat z něj informace nejen o vašich pádech, ale také naměřených úspěších.

SCarv – digitální trenér lyžování

Pokud se nechcete dívat jak vaši ženu nebo dceru balí sexy instruktor lyžování, kterému za to ještě platíte, raději zaplaťte za Carv. Jedná se o systém senzorů, který se ukrývá ve speciálních vložkách do lyžáků, jenž připevníte do svých bot a na ně a ty pak odesílají data v reálném čase do aplikace ve vašem smartphonu. Aplikace dokáže díky senzorům vyhodnotit co děláte špatně a co byste měli zlepšit. Kdyby vám to však řekla až po skončení lyžování, bylo by to celkem nuda, co říkáte? Navíc jsem řekl, že toto je skutečný trenér a proto vám aplikace v reálném čase do vašich AirPods říká, co máte dělat a na co si dávat pozor přímo během lyžování. Díky tomu jste schopni ihned reagovat a změnit styl své jízdy tak, abyste se zlepšovali a dělali pokroky. Samozřejmostí je vyhodnocení vašeho progresu a motivační fráze, které se objeví nejen na displeji telefonu, ale také vás ohodnotí přímo ve chvíli, kdy zareagujete na rady digitálního trenéra a zlepšíte příští oblouček.

Skyroam Solis

Nemáte nic proti stezkám odvahy, ale jít mimo dosah Wi-Fi je pro vás již vážně moc? Pak si s tím už nemusíte lámat hlavu, obzvlášť pokud se chystáte do zahraničí Vychytávka Skyroam je totiž inteligentní hotspot, který funguje ve více než 130 zemích světa. Tato krabička vytvoří Wi-Fi síť tím, že se připijí k nejlepší možné datové 4G síti v dané lokalitě a z té poté následně bere data do Wi-Fi sítě, jenž vytvoří. Ke Skyroamu se může připojit neomezený počet uživatelů a vy si jej zkrátka vezmete do kapsy, batohu nebo jej necháte na pokoji v hotelu ať jste kdekoli na světě a vytvoříte si Wi-Fi síť pro přístup k internetu. Nabitý vydří Skyroam Solis 18 hodin, během kterých vytváří Wi-Fi síť. Jak sami tušíte, nic není zadarmo, a tak jsou zde účtovány poplatky za připojení. Máte možnost zvolit jeden ze tří druhý poplatků. Na výběr máte neomezená data na 30 dní, tedy na celý měsíc, během kterého můžete kdekoli na této planetě využívat internet. Za tuto paušální možnost zaplatíte měsíčně 80 €, tedy zhruba 2000 Kč, ovšem získáte díky tomu celosvětově neomezená data. Další možností je mít neomezená data na jeden den, tedy po dobu 24 hodin. Za neomezená data na jeden den zaplatíte 8 € a počet připojených zařízení je v tomto případě omezen na maximálně 10. Poslední a nejméně výhodnou možností je platit za přenesená data, kdy vás 1 GB vyjde na 5 €. Samotný Skyroam pak stojí 199 € a platby za data probíhají přes stejnojmennou aplikaci.

UAG Monarch Series

Na hory potřebujete samozřejmě pořádný obal na iPhone, který váš telefon ochrání v případě nějakého toho pádu. Když se mě někdo zeptá na odolný obal na iPhone, automaticky mi v hlavě vyskočí zkratka UAG, která označuje společnost s názvem Urban Armor Gear. Jak již název napovídá, všechny obaly, které UAG vyrábí patří mezi to nejodolnější, co na trhu najdeme. Špičkou ledovce jsou však obaly s označením Monarch Series, které spolehlivě ochrání váš telefon v podstatě při čemkoli, co vás napadne. Výrobce nabízí na tyto obaly 10 let záruku a chlubí se odolností, kterou musí splňovat materiály určené pro ochranu vojenského vybavení. Hlavní výhodou obalu je jeho složení z pěti vrstev, které díky vzájemné kombinaci pomáhají udržet telefon dokonale chráněný.

Lyžařské rukavice Kjus BT 2.0 Glove

Při lyžování se pravděpodobně telefonními hovory obtěžovat nebudete, avšak může nastat situace, kdy vám zvoní telefon a vy jej zkrátka musíte vzít. V takovém případě musíte zastavit, sundat si vaše rukavice, sáhnout po telefonu, hovor přijmout a následně bohužel nechat působit mráz na vaše ruce, zatímco si mobil držíte u ucha. Tento problém však dokáží vyřešit chytré rukavice Kjus BT 2.0, které disponují konektivitou Bluetooth, OLED displejem, voděodolným sluchátkem a mikrofonem. Tento produkt stačí spárovat s vaším telefonem a při příchozím hovoru jej můžete na displeji přijmout a následně si již jen ruku s rukavicí přiložit k uchu. Tyto rukavice jsou samozřejmě extrémně odolné vůči mrazu a jak již bylo zmíněno výše, neohrozí je ani voda.

GoPro Hero 8

Když to nevidí ostatní, jako by se to nestalo a tak je důležité si s sebou přibalit kvalitní akční kameru. Až se vám totiž podaří nový trik na snb nebo co nejlepší jízda na lyžích, musíte mít přece důkaz. GoPro Hero 8 je rozhodně to nejlepší, co dnes na trhu je. Díky stabilizaci obrazu budou i ty nejdivočejší jízdy bez zbytečného třepání a vaši kamarádi se na ně s radostí podívají. Představovat GoPro je podle mě celkem zbytečné a pokud by vás zajímalo, co vše umí GoPro Hero 8, pak se podívejte na náš článek přímo zde. Pokud však nepotřebujete to nejnovější a nejlepší na trhu a raději ušetříte téměř polovinu částky, pak si můžete koupit GoPro Hero 7, kterou nyní pořídíte za cenu pod pět a půl tisíc korun.