Takto Apple propaguje  Arcade v Apple Storech po celém světě

Apple Story v mnoha místech světa se dočkaly další úpravy interiéru – tentokrát úzce související se hrami a službou Apple Arcade. Technologický gigant chce tímto způsobem na svou službu upozornit a zároveň příchozím nabídnout možnost vyzkoušet si jednotlivé tituly a zažít na vlastní kůži, co vše platforma nabízí.

V minulosti se novinky v Apple Storech týkaly zejména nových displejů, tématických koutků, kde si zákazníci mohli pohrát s jablečnými zařízeními a nejrůznějších obrazů a nápisů, které odkazovaly na zrovna propagovaný produkt. Tentokrát se pozornosti dočkala služba Apple Arcade, která oslovila stovky tisíc hráčů po celém světě a stala se synonymem pro hraní na iPhone, iPodu a v mnoha případech dokonce Apple TV. Jablečná společnost opět zvolila poměrně netradiční způsob reklamy a nechala do mnoha obchodů po celém světě nainstalovat obrazovky představující jednotlivé tituly a odkazující na tuto oblíbenou službu. Tedy ne, že by herní zónu, kde bylo k zakoupení nejrůznější příslušenství pro iPad a Apple TV jednotlivé pobočky neobsahovaly i dříve, ale tentokrát se do popředí dostala právě jablečná herní platforma, která v obchodech získala své čestné místo a dočkala se také vlastních interaktivních displejů.

Samozřejmě nemůže chybět obrovské logo Apple Arcade, vytvořené z plakátů reprezentujících jednotlivé hry a několik iPadů Pro, na kterých ve smyčce běží poutavé trailery. Obměny se dočkalo také herní příslušenství třetích stran, mezi které přibyla řada herních ovladačů, sluchátka Beats Solo pro a dlouho očekávané gamepady od Sony a Microsoftu. Ty byly sice u Applu na Online Storu k mání již od loňského podzimu, ale až nyní si je budou moci zákazníci vyzkoušet přímo v obchodech a rozhodnout se, zda se jedná o vhodnou koupi. Co se Apple TV týče, ani na ní jablečná společnost pochopitelně nezapomněla. Například v Apple Storu na 5. avenue technologický gigant do nabídky zařadil i větší počet příslušenství pro Apple TV, což hráče jistě potěší. Vypadá to, že služba konečně těší zasloužené pozornosti a dá se očekávat, že na ni bude upírána stále větší pozornost jak ze strany Applu, tak zákazníků.