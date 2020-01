Hra Mutazoine z Apple Arcade se dočkala nominace na „herního Oscara“

Jablečná herní platforma Apple Arcade se stala synonymem pro hraní na iPhonu či iPadu a za svou krátkou dobu existence oslovila miliony hráčů po celém světě. Není divu, za symbolický měsíční obnos nabízí desítky pozoruhodný titulů, které jen tak někde nenajdete. Kromě zde nenajdete ani žádné mikrotransakce, nepřiměřené platební brány a tak podobně. Zkrátka se jedná o takový malý ráj pro všechny, kteří milují poctivé hry. A vývojářům se zařazení jejich titulu do Apple Arcade vyplatilo, alespoň v případě roztomilé indie hry Mutazoine, která získala nominace na nejlepší nezávislý počin na Independent Games Festival Award. Úspěch zde by se dal svým způsobem přirovnat k získání filmového Oscara. Takto uznávaný totiž Independent Games Festival Award je.

Nezávislých her je na iOS celá řada, ale ty nejzajímavější paradoxně zamířily právě do programu Apple Aracde, který hráčům za malý měsíční poplatek zajišťuje přístup k desítkám různorodých titulů. Mezi ty nejpovedenější se zařadila i indie hra Mutazoine od studia Die Gute Fabrik, která si vysloužila nominaci na nejlepší, nejvíce inovativní a nejzajímavější nezávislou hru. Nominace se však netýká pouze jedné kategorie, ale rovnou čtyř. Jmenovitě se jedná o nejlepší zvuk, nejlepší vizuální stránku, nejzdařilejší příběh a obecně nejpropracovanější počin. Konec konců, už jen samotný námět je nanejvýš originální. Adventura s prvkami dramatu a mezilidských vztahů zní zkrátka jako něco, co by si měl každý povinně zahrát.

Apple Arcade se však zasloužilo i o další pocty. Mezi čestné zmínky patří například také hra Guildlings, která si odnesla uznání za vynikající design. Ostatně, hráč se v ní vypraví do temných tunelů, kde se utká s duchy, gobliny i dalšími nestvůrami a pokusí se probojovat si cestu k mystické hoře. O svůj podíl nepřišla ani povedená hříčka Manifold Garden, jež si vysloužila čestnou zmínku za skvělé audio, které dokonale doplňuje groteskní a malebnou vizuální stránku. Ze standardních iOS her, běžně dostupných v App Storu, se na Independent Games Festival Awards podívá například hra Astrologaster, a to za design, vyprávění, audio. Uchází se i o hlavní cenu, která by znamenala kontumační výhru. Stejně tak Song of Bloom, které vybočilo z řady díky vizuální stránce, skvělému scénáři a zvuku. Poslední hříčkou je potom Vectronom a Alt-Frequencies, které se zařadily do kategorie nejlepšího zvuku. Uvidíme, kdo se nakonec stane právoplatným vítězem. Vyhlášení proběhne 18. března.