Co vše spotřebovává na iPhonu mobilní data a jak tomu zabránit

Mobilní data jsou v Česku stále vcelku žhavým tématem. Mnoho Čechů si totiž oprávněně stěžuje na vysoké ceny datových balíčků tuzemských operátorů. Částka, kterou tu za ně zaplatíte, je totiž bohužel zpravidla několikanásobně vyšší než například v Polsku. My jakožto běžní uživatelé s tím však bohužel nemáme příliš co dělat, jelikož máme de facto jen možnost koupit či nekoupit. Pokud patříte do první skupiny a váš datový balíček na měsíc není příliš velký, poradíme vám, jak se o něj co nejlépe starat.

Co všechno spotřebovává na vašem iPhonu mobilní data

Určitě si dost dobře pamatujete na starší telefony, které měly na domovské obrazovce k dispozici aplikaci s názvem Internet. Od rodičů jste nejspíše měli přísný zákaz tuto aplikaci otevírat, jelikož by mohlo dojít ke spojení a vám by se začaly za každý využitý megabajt účtovat vysoké poplatky. Tato doba je naštěstí již dávno pryč, jelikož mobilní internet zlevnil a v telefonech jej má téměř každý z nás. Na druhou stranu není stále natolik levný, aby jím bylo dobré plýtvat. Bohužel, v dnešní době se dá říct, že připojení k internetu vyžadují téměř všechny aplikace. Mezi ně patří například sociální sítě, aplikace pro streamování hudby, anebo třeba aplikace Fotky a Poznámky. Výjimkou není ani Počasí, Aktivita, Kontakty, Kalendář či další aplikace či funkce, u kterých byste spotřebu dat asi nečekali – tedy například čas a místo, Push oznámení, SMS služby, služby Apple ID, Siri (a to i při deaktivaci její hlasové verze). Kompletní seznam aplikací, které spotřebovávají vaše data, si zobrazíte v Nastavení – Mobilní data a následně pak ve spodním seznamu u jednotlivých aplikací.

Z jakého důvodu využívají mobilní data aplikace, když k jejich funkci není nutné připojení k internetu? Například případě aplikace Fotky se mohou mobilní data využít tehdy, kdy máte aktivní Fotky na iCloudu a zároveň máte nastaveno, aby se fotky v iPhonu optimalizovaly. Kdykoliv poté v galerii rozkliknete fotografii, tak se zobrazí její optimalizovaná verze a na pozadí se začne stahovat fotka v plné verzi, které se vám poté zobrazí. V případě Poznámek je poté připojení k mobilním datům nutné proto, aby se mohly poznámky ihned synchronizovat s vašimi zařízeními. U Počasí je též potřeba synchronizace se vzdáleným serverem a jinak tomu není ani u Kalendáře či Kontaktů, které mohou přes data komunikovat třeba s iCloudem. U naprosté většiny systémových aplikací se sice jedná o kb přenesených dat, avšak vzhledem k tomu, že si takto „krade“ data velké množství aplikací, během několika týdnů se mohou přenesená data vyšplhat až ke stovce megabajtů.

Tipy a triky pro správu dat

Naštěstí není vůbec složité mobilní data na vašem iPhonu spravovat. V dalších řádcích se podíváme na pár tipů a triků, které vám mohou se správou dat pomoci. V rámci operačního systému iOS si můžete například zobrazit využití mobilních dat pro určité aplikace v jednom zúčtovacím období, a také můžete přístup k mobilním datům určitým aplikacím úplně zakázat. Podíváme se také na to, jak rychle mobilní data vypnout a na jednu funkci, která může stát za vysokou spotřebou dat.

Zobrazení využití mobilních dat

Pokud se chcete podívat, kolik mobilních dat spotřebovala jedna aplikace v rámci zúčtovacího období, tak můžete. Stačí na iPhonu přejít do Nastavení, kde rozklikněte možnost Mobilní data. Zde poté sjeďte o kus níže, kde se nachází seznam aplikací. U každé z těchto aplikací najdete údaj, které vám řekne, kolik dat aplikace v jednom zúčtovacím období již využila.

Zákaz přistupování k mobilním datům

V případě, že jste pomocí postupu výše zjistili, že některá z aplikace spotřebovává více dat, než uznáte za vhodné, tak jí můžete zakázat přístup k mobilním datům. Stačí, abyste opět přešli do Nastavení do sekce Mobilní data, kde sjeďte níže k seznamu aplikací. Pokud chcete nějaké aplikaci zakázat přístup k mobilním datům, tak u ní přepněte přepínač do neaktivní polohy.

Jak rychle vypnout/zapnout mobilní data/Wi-Fi?

iPhone se chová tak, že jakmile je k dispozici síť Wi-Fi, tak se k ní automaticky připojí, aby dokázal zredukovat množství přenesených mobilních dat. Pokud se chcete ručně mezi WiFi a mobilními daty přepínat, popřípadě se chcete přesvědčit, že doma neběžíte na mobilních datech, tak stačí otevřít ovládací centrum. Zde už se nachází ikony, pomocí kterých lze připojení k Wi-Fi anebo využití mobilních dat aktivovat či deaktivovat.

Asistent Wi-Fi

Jedna z nepříjemných funkcí, která může mít na starost vysokou spotřebu mobilních dat, je Asistent Wi-Fi. Jakmile funkce Asistent Wi-Fi zjistí, že je Wi-Fi síť, které jste připojeni, nestabilní, tak vás od ní odpojí a iPhone začne využívat mobilní data. Pokud chcete tuto funkci natvrdo vypnout, tak se přesuňte do Nastavení, kde rozklikněte možnost Mobilní data. Zde sjeďte úplně dolů a přepínačem funkci Asistent Wi-Fi deaktivujte.