6 základních tipů, jak ovládnout noční fotorežim na iPhonech 11 (Pro)

Noční režim nejnovějších iPhonů patří bezesporu mezi jeden z nejlepších na trhu. Telefon vyhodnotí, kolik je k dispozici okolního světla, a v případě nutnosti režim automaticky zaktivuje. Závěrka objektivu zůstane v toto případě otevřená po delší dobu, díky čemuž snímač pojme více světla. Fotografie se nakonec ještě softwarově vylepší a zdokonalí, díky čemuž ve finále působí zpravidla velmi dobře. Přestože je noční fotorežim víceméně zautomatizovanou záležitostí, je dobré při jeho využívání dbát na pár základních tipů, které mohou výsledné fotky dostat ještě na vyšší úroveň.

Světlo je klíčové

I přesto, že je noční režim určený pro focení ve tmě, tak je pořád klíčové světlo. Pokud máte možnost určitý snímek vyfotit z jiného úhlu a s lepším světlem, udělejte to. Pořád platí fakt, že čím více je k dispozici světla, tím bude fotografie lepší. Rozhodně tedy neplatí, že byste měli při aktivaci nočního režimu automaticky hledat úplně tmavá místa. V mnohých případech tedy uděláte lépe, když vyberete pro focení horší úhel s lepším světlem, než abyste fotili v úplné tmě s dobrým úhlem.

Trpělivost přináší růže

Abyste mohli vyfotit dobrou fotografii, tak musíte být trpěliví. Stejně tak, jako to je u ostatních činností, tak i ve fotografování potřebujete mít určité zkušenosti. Rozhodně tedy neházejte flintu do žita, pokud se vám určitá fotografie nepodaří vyfotit na první pokus. Jak už jsem zmínil v úvodu, tak noční režim potřebuje pro vyfocení fotky hned několik sekund. Doba, která je nutné pro vyfocení fotografie, závisí na přítomnosti okolního světla. Pokud je tedy výsledná fotografie rozmazaná, měli byste to vyzkoušet znova a lépe.

Podívejte se na rozdíly focení v klasickém a nočním režimu:

Fotogalerie iPhone 11 nocni rezim auta iphone 11 nocni rezim budka iphone 11 nocni rezim bytovka iphone 11 nocni rezim clovek +11 Fotek iphone 11 nocni rezim lavicky iphone 11 nocni rezim dum iphone 11 nocni rezim masaryk iphone 11 nocni rezim skodovka iphone 11 nocni rezim strom iphone 11 nocni rezim ulice iphone 11 vs xs masaryk iphone 11 vs xs skodovka iphone 11 vs xs skola iphone 11 xs ulice Vstoupit do galerie

Pevný postoj

Jak už jsem zmínil výše, tak iPhone potřebuje pro vyfocení fotografie pomocí nočního režimu hned několik sekund. Během těchto sekund byste se také měli s iPhonem co nejméně hýbat, aby nedošlo k rozmazání. Proti mírným otřesům vám sice pomáhá OIS (stabilizace obrazu), ta však ale není schopná pojmout veškeré otřesy. Zároveň je nutné podotknout, že s aktivním nočním režimem nelze dobře fotit pohybující se objekty. Vždy byste tedy měli fotit objekty, které se nepohybují a zůstávají na místě. Pokud je tedy výsledná fotografie rozmazaná, měli byste to vyzkoušet znova a lépe.

Nebojte se využít příslušenství

V případě, že se vám třepou ruce a nejste schopni iPhone udržet po dobu několika sekund v co největším klidu, tak by se vám mohly hodit nějaké příslušenství. To vám mohou pomoci v tom, abyste z nočního režimu vytěžili úplné maximum, a aby byla výsledná fotografie naprosto perfektní. Nejlepším nástrojem pro focení v nočních podmínkách je stativ (trojnožka). Váš iPhone díky ní zůstane při focení v klidu, takže jej nemusíte pevně držet v ruce a bát se každého malého otřesu.

Který objektiv použít?

Noční režim nelze použít u všech objektivů. Jednoduše řečeno, můžete jej použít u všech objektivů, kromě toho ultra-širokoúhlého. Pokud tedy vlastníte iPhone 11, tak noční režim umí pouze jeden ze dvou vašich objektivů. V případě iPhonu 11 Pro (Max) umí noční režim dva ze tří objektivů, konkrétně klasický širokoúhlý, a také objektiv pro focení v portrétovém režimu. I v případě iPhonu 11 Pro (Max) byste ale měli používat pro focení v nočním režimu klasický širokoúhlý objektiv. Teleobjektiv (pro focení portrétových fotografií) nedokáže při nočním režimu zprostředkovat optický zoom a kvalita fotografií je o něco horší.

Manuální nastavení

Fotogalerie automaticky nocni rezim iphonu 11 indikator zapleho nocniho rezimu na iPhonu 11 nocni rezim z iPhonu 11 nastaveny na 3 vteriny vypnuty nocni rezim iphonu 11 Vstoupit do galerie

Noční režim je nastaven tak, aby pracoval automaticky podle toho, jak si jej nastaví samotný iPhone. Tato nastavení jsou většinou správná a nejlepší, avšak pokud patříte mezi pokročilé fotografy, tak byste si možná chtěli nastavení různě upravit. Pokud dojde k aktivaci nočního režimu, tak se v levé dolní části aplikace ukáže ikona nočního režimu. Pokud na ni klepnete, tak si můžete jednoduše upravit délku závěrky a další nastavení. Rozhodně se nebojte experimentovat a všechna nastavení si postupně zkoušejte upravovat.