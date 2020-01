Apple se pustil do Evropské unie kvůli potenciálnímu zákazu Lightningu

Evropská unie by ráda měla pořádek v nabíjecích konektorech. Proto navrhuje, aby na jejím území byl pouze jeden jediný. Vzhledem k počtu zařízení s USB-C by tímto standardizovaným konektorem rozhodně nebyl Lightning. To se však Applu ani za mák nelíbí.

Kalifornský gigant na záměr Evropské unie zareagoval a do Bruselu dopis se vzkazem, že zavedení něčeho takového by potlačovalo technologické inovace. Společnost také dodala, že zavedení takového pravidla by způsobilo značné zvýšení odpadu, neboť obrovské množství třetích stran nabízí příslušenství, které počítá s Lightningem. Jde nejčastěji o dokovací stanice či například adaptéry do automobilů. „Více než jedna miliarda zařízení Applu byla v minulosti dodána s Lightning konektorem. K tomu je navíc nutné přičíst obrovské množství příslušenství od výrobců třetích stran, které je též osazeno Lightningem. Legislativa navrhovaná Evropskou unií by měla přímý negativní dopad na naše zákazníky, jelikož by zasáhla stovky milionů aktivních zařízení a příslušenství, které jsou využívané v Evropě. Tento zásah by měl za následek mimo jiné nebývalé množství elektronického odpadu a velký nekomfort pro uživatele, “ nechal se Apple mimo jiné slyšet. V závěru svého dopisu Evropské komisi vzkázal, že „doufá, že Evropská komise bude v této záležitosti i nadále hledat lepší řešení, které nebude omezovat technologický průmysl v inovaci.

Ikonický port

Lightning už je tady s námi pěknou řadu let a spousta lidí si bez něj nedokáže iPhone představit. Tento konektor dorazil v roce 2012 s iPhonem 5 a můžeme jej stále spatřit i u nejnovějších iPhonů 11 a 11 Pro. I přes svá slova Apple možná i tak uvažuje, že by se tohoto konektoru zbavil. U 11″ a 12,9″ iPadů Pro totiž nalezneme USB-C. S iPhony 8, 8 Plus a X Apple v roce 2017 umožnil tato zařízení nabíjet dokonce bezdrátově. Tehdy představil i AirPower, všichni ovšem víme, jak to s touto podložkou pro bezdrátové nabíjení iPhonu, Apple Watch a AirPods, dopadlo. Bezdrátovému nabíjení a potažmo přenosu dat však Apple dle všeho věří skutečně hodně. Některé úniky informací totiž naznačují, že už příští rok bychom se mohli dočkat iPhonu bez jediného portu, který by tak bylo nutné jak bezdrátově nabíjet, tak i synchronizovat.