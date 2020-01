Blíží se smrt Lightningu? Evropská unie chce u všech smartphonů stejné konektory

Zatímco ještě před několika lety bylo celosvětově uznávaným standardem mikro USB, doba postoupila a drtivá většina výrobců se postupně přesunula k rychlejší, efektivnější a o poznání jednodušší možnosti, jak nabíjet svůj telefon nebo připojit externí příslušenství. A tou je USB-C, které si postupně našlo cestu do většiny nových zařízení a brzy bude dominovat trhu. Stejně to však vidí i Evropská unie a zákonodárci, kteří se již delší dobu snaží prosadit zákon, jenž by nabíjecí konektory sjednotil.

Ač se to může mnohým zdát jako krok špatným směrem, Evropská unie fušuje kromě politiky a ekonomiky i do technologického sektoru, kde se často snaží prosadit smysluplné, ale mnohdy špatně implementované nápady a zákony. Jedním z nich je i sjednocení všech nabíjecích konektorů, což by donutilo všechny výrobce držet se jednoho standardu, jímž by s největší pravděpodobností bylo právě USB-C. Podobné návrhy se objevily již před rokem a zákonodárci se delší dobu snažili přesvědčit technologické giganty, aby dali na rady komise a přijali opatření, díky nimž by uživatelé mohli k nabíjení svých zařízení využívat pouze jeden konektor a nikoliv několik. Ostatně, spousta výrobců si za nabíjecí kabel účtuje něco navíc a mezi tyto příklady se řadí také Apple. Podle Evropské unie by sjednocení přispělo k jednoduššímu používání telefonů, tabletů i notebooků a nenutilo by zákazníky dokupovat další příslušenství. Proti tomu se pochopitelně řada společností odvolala. Konec konců, Apple USB-C na MacBooku a dalších zařízeních využívá již nějakou dobu a je jen otázkou času, než si tato technologie najde cestu na iPhone.

Podle oficiálního vyjádření Applu, který návrhu před rokem oponoval jako jeden z prvních, by případné nařízení brzdilo inovace a především by nijak neulehčilo životnímu prostředí. Společnost se oháněla také tím, že Lightning konektor využívá více než miliarda uživatelů a směrnice by nejen zmátla veřejnost, ale především by donutila výrobce dodávat spolu se zařízeními i adekvátní přípojku. V případě starších telefonů by nastala ještě horší varianta a již vyrobené kusy by musely být zaopatřeny tak, aby vyhověly požadavkům komise. Zda zákon projde je otázkou, avšak ve hře je stále možnost, že Evropská unie zvolí cestu nejmenší odporu a místo regulérního nařízení bude zavedení jednotného konektoru dobrovolné, ale doporučené.