Western Digital se pochlubil prototypem externího 8 TB SSD s rozhraním SuperSpeed USB 20 Gbps

Western Digital na veletrhu CES 2020 uvedl své nové inovativní produkty reprezentované širokou nabídkou řešení pro ukládání dat, včetně představení prototypu – ve svém odvětví prvního SSD kapesního externího disku – s nejvyšší kapacitou na světě a rozhraním SuperSpeed USB 20 Gbps. Společnost také představila 1TB flash disk SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe USB Type-C™ určený pro chytré telefony a notebooky.

Produktové portfolio Western Digital nabízí celou řadu řešení pro ukládání dat, od přenosných až po specializované výkonné pevné disky. Na veletrhu CES 2020 společnost Western Digital představila zákazníkům ukládací řešení pod značkami G-Technology™, SanDisk®, WD® a Western Digital® mezi kterými nejvíce zaujaly:

Prototyp průlomového externího SSD disku SanDisk 8 TB

Western Digital pokračuje v tradici překonávání milníků v nových technologiích a na veletrhu představil kapesní externí SSD disk s nejvyšší kapacitou na světě a rozhraním SuperSpeed USB 20 Gbps. WD se inspiruje potřebou uživatelů zachytit a uložit bohatý obsah a mít jej při sobě a pokračuje v posouvání hranic možného s prototypem 8TB přenosného disku SSD. Western Digital kombinuje své zkušenosti s využitím pamětí flash a chytrým designem při vývoji revolučních řešení, které nejen drží krok s potřebami uživatelů, ale dokonce je překonávají. Western Digital také představil širokou nabídku přenosných SSD disků aktuálně dostupných na trhu.

Zcela nový 1TB flash disk SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe USB Type-C

Značka SanDisk dále představila svůj nejnovější flash disk s duálními USB konektory, který spolupracuje s chytrými telefony a notebooky s rozhraním USB Type-C. Vysoká kapacita v celokovovém těle umožní uživatelům pořídit a zachytit více fotografií i videí a snadno tento digitální obsah přenést mezi chytrými telefony s USB Type-C, tablety a notebook a počítači s rozhraním USB Type-A. Designové řešení umožňuje uchytit flash disk na kroužek od klíčenky a nabízí ohromnou kapacitu v malém rozměru. Uživatelé tak mohou mít dodatečnou ukládací kapacitu u sebe, kdekoli ji budou potřebovat. Nový 1TB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C bude dostání během tohoto roku.

WD_Black® P50 Game Drive je herní disk, první ve svém odvětví, s rozhraním SuperSpeed

Produktová řada WD_Black poskytuje výkon, kapacitu a spolehlivost, která umožní hráčům počítačových her a her na konzolích posunout svou hru na vyšší level a hrát bez omezení. Pět herních řešení produktové řady WD_Black mimo jiné zahrnuje: WD_Black P50 Game Drive SSD, první disk ve svém odvětví, který má rozhraní SuperSpeed USB 20 Gbps. V této produktové řadě jsou dále dva externí disky licencované pro Xbox, herní disk WD_Black P10 Game Drive for Xbox One™ (již nyní k dostání) a WD_Black D10 Game Drive for Xbox One™ (již nyní k dostání). Tyto dva externí disky jsou dodávány s členstvím na zkoušku ve službě Xbox Game Pass Ultimate.

ibi™ ukládácí zařízení značky SanDisk pro fotografie a videa (dostupné pouze na trhu USA)

ibi je chytré zařízení značky SanDisk pro ukládání a správu fotografií a videa, které nabízí uživatelům místní úložiště, které funguje jako osobní cloud. Příslušná aplikace s intuitivním rozhraním pro plynulé centralizování, řízení, spravování a soukromé sdílení fotografií a videí umožňuje uživatelům bezdrátově propojit své telefony pro automatické zálohování. Toto zařízení má možnost agregovat digitální obsah z různých míst včetně notebooků, USB disků, sociálních sítí a cloudových účtů. Vše je tak uloženo na ibi s podporou prohlížecí aplikace. 1 TB úložného prostoru může uchovat až 250 000 fotografií nebo 100 hodin videa.

„Uživatelé generují vice digitálního obsahu, vice než kdy předtím, a vyžadují pokročilá řešení, která jim pomůžou zachytit, uložit a řídit kompletní digitální obsah a také jej sdílet. Naší klíčovou prioritou je pomoci lidem, aby měli plnou kontrolu nad svým digitálním obsahem, a mohli mít klidné spaní, že je vše spolehlivě uloženo a dostupné na stisknutí prstu kdekoli a kdykoli,” říká David Ellis, viceprezident pro produktový marketing společnosti Western Digital