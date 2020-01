Šéf Applu nepřímo odhalil plány na zvýšené zabezpečení iCloudu už před lety

Před pár dny jsme informovali o tom, že Apple údajně pracoval na end-to-end šifrování pro zálohy na iCloudu, kterého se však ve prospěch FBI, které jej už dlouhé roky kritizuje na určitou pasivitu v pomoci při vyšetřování případů, nakonec vzdal. Oficiálně sice Apple tyto plány nikdy nepotvrdil, nicméně někteří zahraniční jablíčkáři začali nyní v souvislosti s tímto tématem upozorňovat na to, že tento projekt částečně prozradil před lety sám Tim Cook v jednom z rozhovorů.

Rozhovor, ve kterém Cook své vize šifrování dat uživatelů Applu nepřímo prozradil, proběhl už v roce 2018 se zpravodajci z německého deníku Spiegel. Cook v něm konkrétně řekl: „Naši uživatelé mají ke svému iCloudu klíč a my máme v podstatě ten samý. To nám umožňuje jim pomoci v případě, že svůj klíč ztratí a chtějí obnovit svá data. Je těžké odhadnout, kdy se tento postup změní, ale myslím si, že v budoucnu budeme podobnou problematiku řešit stejně jako v případě jednotlivých zařízení. Žádný speciální přístup zkrátka nebude potřeba. Jediná efektivní cesta jak zabezpečit informace uživatelů je totiž skrz šifrování. Jednou se možná objeví lepší a bezpečnější metoda, ale prozatím nic výhodnějšího nemáme. Šifrování zařízení je v tomto ohledu jednodušší, protože se klíč nachází jen a pouze v daném iPhonu či iPadu. Přístup má tedy výhradně uživatel a jako jediný může zařízení odemknout. Zbytek má smůlu a dešifrování nejsme schopni dokonce ani my.“ Ze slov šéfa Applu je tak v souvislosti se zprávami o end-to-end šifrování záloh iCloudu víceméně jasné, že s podobným řešením Apple skutečně počítal a chtěl jej nasadit. Z plánů však nakonec bohužel kvůli tlaku ze strany FBI sešlo.

Je otázkou, zda se Apple rozhodl odpískat posílené zabezpečení záloh na iCloudu navždy, či jen na nejbližších několik let. Z pohledu bezpečnosti uživatelských dat by však byla samozřejmě mnohem lepší varianta čísla 2. End-to-end zašifrované zálohy na iCloudu by totiž znamenaly pro potenciální útočníky další překážku na cestě k datům.