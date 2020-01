Apple chtěl posílit zabezpečení záloh na iCloudu, kvůli FBI to odpískal

Zhruba před čtyřmi lety začaly na světlo světa prosakovat zvěsti o tom, že se Apple chystá výrazně posílit zabezpečení záloh na iCloudu, které se tak díky tomu měly stát svým způsobem nedobytné. Nasadit u nich totiž měl end-to-end šifrování, čímž by de facto zavřel přístupová dvířka k informacím v zálohách všem kromě jejich vlastníků. K tomuto plánu však nakonec nedošlo a ukládání záloh probíhá u naprosté většiny dat včetně zpráv i nadále tak, že k nim má Apple díky uložení klíčů na svých serverech přístup. Díky tomu tak mají právě k těmto souborům přístup i vyšetřovatelé, kteří o ně mohou Apple v případě nutnosti zažádat. A právě kvůli nim Apple end-to-end šifrování záloh dle zdrojů agentury Reuters v minulosti i odpískal.

Zdroje Reuters tvrdí, že projekt, na kterém se pracovalo ještě zhruba před dvěma lety, Apple odpískal kvůli tlaku ze strany FBI, které jej už tehdy kritizovalo za nedostatečnou pomoci či dokonce bránění při vyšetřování nejrůznějších případů. Alespoň takové vysvětlení mělo být tehdy poskytnuto vývojářským týmům, kteří měli celý projekt na starosti. Dalším důvodem pak měly být obavy z toho, že by se uživatelé nenaučili s takto zabezpečenými zálohami zcela ideálně pracovat, což by mohlo vést v případě ztráty přístupu k jejich účtům ke kompletní a především pak nevratné ztrátě dat.

Jelikož Apple práce na zvýšení zabezpečení iCloud záloh nikdy nepotvrdil, nedá se od něj očekávat ani žádný komentář k dnešní zprávě Reuters. Pokud se však skutečně rozhodl podvolit FBI a zabezpečení záloh iCloudu nezavést, znamenalo by to jediné – tlak na něj je ze strany FBI daleko větší, než si zřejmě naprostá většina z nás myslela. Jejich vzájemné rozepře totiž doposud působily svým způsobem nevinně a Apple z nich zpravidla vycházel jako vítěz, protože nepolevoval ze svého přesvědčení ohledně odemykání iPhonů zločinců. Nyní to však vypadá, že je pravda trochu jinde.