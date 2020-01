iPhone SE 2 dorazí v březnu, jeho výroba startuje příští měsíc

Příchod nástupce oblíbeného iPhonu SE se kvapem blíží. Vyplývá to alespoň ze zdrojů agentury Bloomberg, podle kterých je představení telefonu již napevno naplánováno na březen, o kterém se v uplynulých týdnech čile spekulovalo. Start výroby tohoto telefonu pak proběhne příští měsíc.

iPhone SE 2 nebo chcete-li iPhone 9 má být podle Bloombergu vyrábět hned třemi dodavateli – konkrétně Foxconnem, Pegatronem a Winstronem. Lze tak usuzovat, že od něj Apple čeká skvělé prodeje a proto se jím pokusí co nejvíce “předzásobit”, aby bez problému pokryt počáteční silnou poptávku. Co se pak týče parametrů telefonu, ty jsou známy již dlouhé týdny a Bloomberg je tak de facto jen znovu potvrdil. Těšit se můžeme na telefon v těle velmi podobném iPhonu 8 se 4,7” displejem, Touch ID, procesorem A13 Bionic, 3 GB RAM paměti a jednoobjektivovým fotoaparátem na zadní straně. Cena telefonu by se měla pohybovat kolem 399 dolarů (u nás by pak mohl startovat zhruba na 10 990 korunách, jako tomu bylo u iPhone SE 1. generace) v základní 64 GB variantě.

Zatímco nad technickými specifikacemi již otazníky prakticky nevisí, název stále vyvolává otázky. S jeho odhalením totiž zatím nepřišly žádné skutečně věrohodné zdroje a tak celý svět stále používá buď označení iPhone SE 2, nebo právě iPhone 9. Na rozluštění této hádanky si však budeme muset velmi pravděpodobně počkat až do března, kdy Apple telefon světu představí. Keynote v tomto měsíci jsou zpravidla pořádány až v jeho závěru a ani letošek nebude velmi pravděpodobně výjimkou. Pozvánky na tuto událost by mohl Apple začít rozesílat už zhruba za měsíc.