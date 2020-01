Soudní bitva mezi Applem a jeho bývalým tvůrcem procesorů pro iPhony pokračuje

Apple v srpnu loňského roku zažaloval svého bývalého vysoce postaveného pracovníka Gerarda Williamse III. Ten pracoval ve společnosti dlouhá léta a byl hlavním designérem čipů Apple A od A7 až po A12X. V březnu 2019 ale společnost opustil, aby založil vlastní společnost Nuvia Inc, která se bude taktéž zaobírat mobilními čipy. To se Applu nelíbilo kvůli konkurenční doložce, kterou Williams ve smlouvě s Applem měl. Rozhodl se mu proto zatnout tipec u soudu.

Williams III nesmí po určitou dobu po odchodu z Applu pracovat či podnikat ve stejném odvětví, ve kterém pracoval v Applu. Jedná se tedy o vcelku běžnou pojistku, kterou vkládají firmy do smluv svých klíčových pracovníků velmi často. To však Williams III porušil a vysloužil si tak od Applu žalobu. Kromě toho jej ještě jablečná společnost obviňuje z toho, že svůj odchod a založení nové společnosti plánoval už při působení svém působení v Applu. Bývalý zaměstnanec společnosti požádal soud, aby celou žalobu zamítl. Rovněž navrhl, aby soud nepřihlížel k určitým důkazům předložených Applem. Ty spočívaly v kritických textových zprávách o společnosti, které Williams psal svým kolegům a které prý Apple neoprávněně četl. Soud ale nezjistil, že by došlo k jakémukoliv neoprávněnému odposlechu či jinému postupu ze strany Applu.

Soudce řekl, že není v souladu s právem během pracovního poměru plánovat a připravovat konkurenční společnost. Nicméně se žalovaného zastal, když zamítl žádost Applu o okamžitou náhradu škody, přičemž dodal, že Apple nedokázal jakýkoliv úmysl Williamse poškodit Apple. Jedná se ale o závěr dílčího jednání, které bude i nadále pokračovat. Williamsův právník řekl, že jeho klient nemůže být Applem žalován za skutečnost, že během pracovního poměru přišel s novým podnikatelským nápadem, který se liší od pracovní náplně v Applu. Uvidíme tedy, jak tento soud dopadne.