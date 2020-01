Jak Apple udržuje ikonický název Macintosh při životě

Od druhé poloviny devadesátých let minulého století již uživatelé nenazývají své počítače od Applu „Macintosh“. Namísto toho se dnes prodávají iMacy, MacBooky, MacBooky Pro či Air, dříve byly velmi populárními i barevné iBooky. V podstatě se ale jedná o Macintoshe – ostatně „Mac“ byla odjakživa zkratka pro Macintosh. Apple se zkracováním tohoto názvu začal spolu s uvedením iMacu a Power Macu G4. Odkazy na legendární Macintosh můžete ale i dnes najít na řadě překvapujících míst. Macintosh zdaleka není záležitostí dávné minulosti – tento název můžete i dnes najít na řadě míst, souvisejících se společností Apple, ať už jsou to produkty, služby nebo balení.

Mac i tiskovky

Pokud si koupíte nový Mac, velice brzy můžete zjistit, že název jeho disku zní ve výchozím nastavení „Macintosh HD“, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o pevný disk nebo SSD. Odkazy na Macintosh ale najdete i na jiných místech ve vašem Macu – pusťte na svém Macu Finder a poté v nástrojové liště v horní části obrazovky klikněte na položku „O aplikaci Finder“ – najdete zde text, popisující aplikaci Finder jako „Pracovní plochu počítačů Macintosh“. Máte ještě doma krabici od svého Macu? Na některých z nich můžete i dnes najít nápis „Macintosh … Think Different“, což je odkaz na původní Macintosh a zároveň na proslulou reklamní kampaň společnosti Apple. V zápatí tiskových zpráv od Applu zase často můžete najít poznámku o revoluci, kterou firma způsobila na poli osobních technologií uvedením Macintoshe v roce 1984.

Možná byste se divili, kolik majitelů nových Maců často ani netuší, že vlajkové lodě mezi počítači od Applu kdysi nesly jméno Macintosh. Proč se vlastně společnost Apple tak dlouho svým způsobem drží tohoto názvu? Jedním z důvodů je, že Macintosh vlastně nikdy definitivně nezanikl, Apple pouze tento název zkrátil na Mac. Je také možné, že Apple s pomocí těchto odkazů udržuje ochrannou známku Macintosh „při životě“, aby nespadla do kategorie „public domain“. Samotný název Macintosh má údajně původ v názvu odrůdy jablka, kterou si oblíbil Jef Raskin, který byl v 70. letech významnou součástí týmu projektu Macintosh.