Na Apple Arcade zamířila fantasy adventura Kings of the Castle

Jablečná herní platforma Apple Arcade se každým týdnem postupně rozrůstá a technologický gigant se drží svého slibu dosáhnout až 100 unikátních titulů, které si za malý měsíční obnos budeme moci zahrát. Zatímco většina přírůstků poslední doby se vyznačovalo frenetickou akcí a propracovaným, až epickým příběhem, adventurní hříčka Kings of the Castle bude hrát na city a malebnou, meditativní audiovizuální stránku spolu s pohádkovým a nenásilným příběhem.

Pokud vás všudypřítomná akce již omrzela a prosekávání cesty skrz hordy nepřátel máte už také dost, má pro vás studio Frosty Pop ve spolupráci s Faisal Sethi jednoduché řešení. Přispěchalo totiž s hrou Kings of the Castle, která vypráví příběh udatného a chrabrého rytíře, jenž má za cíl osvobodit hrad od zákeřného a nebezpečného draka Zantoriana a zachránit prince Ruperta, skrývajícího se v útrobách masivního komplexu. Samozřejmě nebude chybět překonávání nejrůznějších nástrah, sbírání vzácných drahokamů a napínavé dobrodružství, které hráče postaví tváří v tvář různorodým nepřátelům. Nepůjde však o samoúčelnou akci, místo toho se dočkáte kouzelného vyprávění, u něhož si můžete odpočinout a zapomenout na každodenní starosti. Hra se navíc silně inspiruje také asijskou, evropskou a kanadskou kulturou i mytologií, čímž nabízí poměrně zajímavé spektrum a odlišuje se od konkurence.

Vývojáři si zkrátka dali za cíl přijít s něčím novým a inovativním, což se jim podle všeho daří. Pokud se nebudete chtít na svou výpravu vydat sami, stačí požádat kamaráda a po jeho boku se pustit do nových dobrodružství, která jste pravděpodobně v herní podobě ještě nezažili. Prim hraje také audiovizuální stránka, jež je malebná, přímo lahodí očím a spolu s poklidným hudebním doprovodem tvoří ideální kombinaci. Pokud tedy nedáte dopustit do pohádky, ale standardní formát se vás již přejedl, Kings of the Castle je hra přesně pro vás. Titul je dostupný na Apple Arcade, které si můžete předplatit za 139 korun měsíčně.