Recenze MacX Media Trans: vraťte svému Macu staré dobré iTunes [50% sleva pro čtenáře]

Jak jistě víte, Apple společně s vydáním operačního systému macOS 10.15 Catalina ukončil vývoj iTunes. Tento několik let starý program byl v novém operačním systému rozdělen na tři aplikace – Hudba, Podcasty a TV. Pokud jste ještě neaktualizovali, tak se možná ptáte, ve které z těchto tří aplikací můžete provádět správu svého iPhonu či iPadu. Odpověď zní velice jednoduše – ani v jednom z nich. Správa jablečných produktů připojených k počítači nově probíhá přímo ve Finderu, kde se vám po připojení zařízení objeví v levém menu. Mnoho uživatelů si však na tuto změnu stěžuje, a to hned z několika důvodů.

Někomu jednoduše nevyhovuje, že se musí správa provádět přes Finder, jiní uživatelé si zase stěžují na to, že zde nenachází takové funkce, které potřebují a byly součástí iTunes. Těžit z toho prozatím mohou uživatelé Windows, pro které je iTunes i nadále k dispozici. I pro ně však dost možná bude podpora iTunes ukončena a tento notoricky známý program bude nadobro pohřben. Z toho, že Apple jednoduše odstranění iTunes úplně nedomyslel, mohou profitovat jiné společnosti. K dispozici je hned několik programů, které již delší dobu složitosti a uživatelské nepřívětivosti iTunes využívají. Mezi ně patří také jeden z nejlepších programů v této sféře od společnosti Digiarty, který nese název MediaTrans.

Co umí MediaTrans?

MediaTrans se dá jednoduše řečeno považovat za plnohodnotného nástupce iTunes. Je však nutno podotknout, že MediaTrans je o mnoho jednodušší na používání a rozhodně není tak moc složitý. MediaTrans se vám zajisté bude zamlouvat už při prvním spuštění, jelikož sami uznáte, že samotný Apple mohl iTunes zpracovat úplně jinak. Hned na začátek vám mohu prozradit, že MediaTrans nabízí možnost pro přenos fotografií, hudby, videí, filmů, e-booků a dalších souborů napříč vaším počítačem a iPhonem, potažmo iPadem. Nechybí také možnost jednoduché zálohy a zároveň také obnovení zařízení, anebo nástroje pro uvolnění místa v úložišti.

Proč byste si MediaTrans měli vybrat?

Jak už jsem zmínil v minulém odstavci, tak je MediaTrans především o mnoho jednodušší, než iTunes. Při používání iTunes bylo na denním pořádku, že vám vyskočila nějaká chyba, že program zamrznul, anebo že vám jednoduše něco nedovolil. Nejvíce frustrující byl snad přenos hudby, kdy jste nemohli přenášet skladby do iPhonu z jiného, než svého počítače. Všechny tyhle trable jsou však s MediaTrans tytam. MediaTrans osobně používám již několik dlouhých měsíců a i přesto, že v dnešní době už tolik iPhone pro správu k Macu nepřipojuji, tak se k němu velmi rád vracím. Vždy totiž provedl přesně to, co jsem požadoval, a nemusel jsem strávit půl dne vyhledáváním chyby, která by se v případě využití iTunes zajisté objevila.

K dispozici je mnoho hlavních výhod a funkcí…

Mezi hlavní funkce a výhody MediaTrans patří jednoduchá možnost zálohování a obnovení celého zařízení. Ať už se chystáte zálohovat několik fotografií, anebo tisíce fotografií společně se stovkami 4K videí, tak si s tím MediaTrans poradí. Navíc k tomu nemusíte zbytečně platit za iCloud a všechny vaše soubory budou bezpečně uloženy lokálně na vašem Macu či stolním počítači. Kromě toho, že je MediaTrans velmi intuitivní, tak je také velmi rychlý. Vývojářům z Digiarty se podařilo MediaTrans optimalizovat tak dobře, že přenos 100 kusů 4K fotografií trvá pouze 8 sekund – pokud tedy nejste omezeni systémem. Mezi další funkci, kterou jste v rámci iTunes provést nemohli, patří možnost smazání jakékoliv fotografie z knihovny fotografií. Fotky navíc můžete v MediaTrans jednoduše roztřídit do složek, což se rozhodně dělá lépe na větším displeji počítače, než na iPhonu.

…a neurazí vás ani ty vedlejší

Výše jsme si popsali ty nejhlavnější funkce, které jsou v rámci MediaTrans k dispozici. Nyní se pojďme podívat na ty méně důležité funkce, které nejspíše nebudete používat celý den, ale určitě se vám čas od času mohou hodit. Určitě víte, že novější iPhony pro ušetření místa v úložišti fotí do formátu HEIC. Ten tedy sice zabírá méně místa, ale prozatím není tak rozšířený a některé počítače mohou mít s jeho otevřením problémy. MediaTrans s tímto počítá, a proto je v programu k dispozici vestavěný konvertor z HEIC do JPG. Pokud byste se rozhodli pro přesun videa do iPhonu, tak možná víte, že iPhone neumí přečíst úplně všechny video formáty. MediaTrans se při přesunu videí postará o to, že formát zkontroluje a v případě potřeby jej překonvertuje. V rámci MediaTrans je k dispozici také jednoduchý manažer pro skladby, ve kterém můžete jednoduše tvořit playlisty a provádět další akce.

Přenos fotografií pomocí MediaTrans:

MediaTrans dále nabízí funkci, díky které můžete proměnit volné úložiště vašeho iPhonu v přenosný flash disk. Jednoduše stačí, abyste váš iPhone připojili k počítači, spustili MediaTrans a zvolili nástroj pro kopírování souborů. Tyto soubory se uloží do paměti iPhonu a jakmile je budete potřebovat vytáhnout „ven“, tak opět připojíte iPhone k počítači, otevřete MediaTrans a soubory si přetáhnete, kam potřebujete. Do paměti iPhonu můžete ukládat prakticky cokoliv – ať už se jedná o formáty Wordu, Excelu, anebo třeba dokumenty PDF, soubory DMG, aplikace, e-booky a další. Všechny tyto soubory si navíc můžete zašifrovat pomocí technologie AES-256 a dalších.

Závěr

Uznávám, že je třeba, aby se technologie inovovaly a neustále se posouvaly dopředu. Osobně však odstranění iTunes v macOS vnímám jako lehce nedomyšlený krok. Přijde mi, že Apple nepočítal úplně se vším a mnoho funkcí, které byly v iTunes k dispozici, momentálně v rámci Finderu nezískáme. Určitě se v budoucnu dočkáme aktualizací, které tyto funkce opět přidají. Myslím si však, že měly být k dispozici ihned a nikoliv po několikaměsíčním čekání. Ve finále ten iTunes nebyl až zase tak špatný, že ano? Pokud byste se tedy chtěli k lepší formě iTunes vrátit, tak vám mohu doporučit MediaTrans, který úlohu náhradníka za iTunes plní více než dobře.

Slevový kód

Společně se společností Digiarty jsme si pro naše čtenáře připravili speciální slevy, které lze využít na program MediaTrans, a to jak na Windows, tak na macOS. V obou případech jsou pro čtenáře k dispozici 50% slevy. MediaTrans pro macOS můžete získat v rámci doživotní licence za pouhých $29.95 (původně $59.95). MediaTrans pro Windows je k dispozici ve dvou verzích – doživotní licence pro 2 počítače vás vyjde na $29.95 (původně $59.95) a za doživotní licenci na jeden počítač zaplatíte $19.95 (původně $39.95).