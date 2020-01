Apple chce vylepšit ovládání MacBooků, pomoci mu v tom má iPhone

Apple zřejmě přemýšlí nad další propojitelností iPhonu a MacBooku. Vyplývá to alespoň z nového patentu s označením US Patent No 20200019367 ze sekce „Interakce mezi zařízeními“, který se zaměřuje na kombinaci využití chytrého telefonu (iPhonu) společně s laptopem (MacBookem). Konkréně může uživatel provádět akce na dotykovém displeji smartphonu, které se poté projeví na displeji laptopu.

Apple v patentu uvádí, že uživatel často pracuje na dvou zařízeních najednou, jelikož má na každém z nich k dispozici jiný obsah. Uživateli se navíc s určitým obsahem pracuje někdy lépe na obrazovce iPhonu a jindy zase na obrazovce MacBooku. V dnešní době už podle Applu není příliš efektivní přesun veškerého obsahu napříč oběma zařízeními – většinou přenos trvá delší dobu a je vcelku náročný na baterii zařízení. Apple tedy hovoří o tom, že by iPhone mohl být perfektně využitelný například při přehrávání filmů či videí. Mezitím, co by na obrazovce MacBooku běžel film, tak by se na iPhonu objevilo rozhraní s ovládáním – tedy pauza, přetočení videa a další. Využití by se také určitě našlo při používání různých nástrojů ve Photoshopu či Final Cutu, anebo pro rychlé spouštění aplikací. Zkrátka a jednoduše by se jednalo o podobnou funkci, kterou získáte v kombinaci iPhonu s Apple TV. Při psaní nemusíte složitě ovladačem hledat písmena, ale vezmete iPhone a rychle naťukáte to, co je potřeba. Zároveň by bylo možné po namíření iPhonu na MacBook na jeho obrazovce zobrazit část obrazovky iPhonu.

Jak je u patentů zvykem, je nutné brát v potaz to, že k jeho realizaci nemusí vůbec dojít. Apple si totiž registruje nové patenty skutečně často a jen hrstka z nich se nakonec dočká přetavení v realitu. Nicméně pokud bychom se zrealizování výše uvedeného patentu dočkali, rozhodně bychom se nezlobili. Jednalo by se totiž o velmi zajímavé rozšíření ovládacích možností.