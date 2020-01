7 důvodu, proč se MacBook nikdy nedočká dotykové obrazovky

Některým uživatelům by možná dávalo smysl, kdyby měly budoucí MacBooky dotykovou obrazovku. Konkurence dotykovou obrazovku u svých přenosných počítačů nabízí již vcelku standardně a mnozí si proto pokládají otázku, proč se Apple zatím nevydal stejnou cestou. Důvodů, proč tomu tak je, je však hned několik. Pojďme se na ně společně v tomto článku podívat.

Potíže s ergonomií

Dnes již zesnulý bývalý výkonný ředitel Applu, Steve Jobs, o přenosných počítačích s dotykovým displejem přemýšlel již v roce 2010. Uvedl však, že by dotyková obrazovka byla na všech MacBoocích jeden velký nesmysl, a to z důvodu špatné ergonomie. Přesněji Steve Jobs na tohle téma uvedl, že dotykové plochy nejsou určené k využívání tehdy, kdy obrazovka „stojí“ a není položena na stole, anebo v ruce: „Je to ergonomicky odporné,“ uvedl Jobs.

Výdrž baterie

Uživatelé jablečných produktů a ostatních přenosných zařízení si velmi potrpí na výdrž baterie. A právě na té by se mohly dotykové obrazovky na MacBooku neblaze podepsat, jelikož mají na baterii pro svůj chod větší nároky. Je to především kvůli tomu, že digitizér je u dotykových obrazovek nestále aktivní a snaží se rozpoznávat dotek na obrazovku. Podle některých zdrojů by se při využití dotykové obrazovky snížila výdrž baterie o 5 až 20 procent. S pěti dole procenty se žít určitě ještě dá, zhoršená výdrž o pětinu by však už citelná byla.

Cena

I přesto, že se přenosné počítače s dotykovou obrazovkou stávají čím dál tím dostupnější, tak stále zůstávají dražší, než ty s klasickou obrazovkou. Samozřejmě to dává smysl, jelikož dotyková obrazovka potřebuje pro svou správnou funkci více komponentů, než ta klasická. A přesně to by byl další zádrhel. MacBooky jsou totiž poměrně drahé už nyní a je otázkou, zdali by lidé byli schopni obětovat kvůli dotykové obrazovce další peníze.

Otisky prstů

Jedním z největších negativ u dotykových obrazovek jsou otisky prstů či různé šmouhy zůstávající na displeji. Pokud by MacBook disponoval dotykovou obrazovkou, tak byste jej museli každou chvíli čistit hadříkem. Nikdo se totiž nechce na videa, fotky a další obsah dívat skrze „zapatlanou“ obrazovku. Na trhu jsou sice k dispozici displeje s ochranou proti otiskům prstů, avšak jedná se víceméně o marketingový tah. Otisků prstů se u dotykové obrazovky jednoduše nezbavíte, tedy alespoň prozatím. Takový nešvar by ale Apple u svých laptopů zaručeně nesnesl, jelikož kromě funkčnosti je pro něj veledůležitý i design, který by upatlaným displejem trpěl.

Problematická funkčnost

Někteří uživatelé si u dotykových obrazovek přenosných počítačů na funkčnost stěžovat nemohou, jiní však zase ano. V některých případech totiž dotykové plochy počítačů zaznamenají dotyk obrazovky špatně, anebo dokonce provedou dotek úplně někde jinde. Samozřejmě se nejedná o problém všech dotykových obrazovek a Apple by tyto chyby měl zcela jistě pojištěné, avšak aby tomu tak bylo, musel by vynaložit skutečně obrovské úsilí, které by se ve výsledku ani nemuselo vrátit ve formě prodejů. Ve výsledku by tak byla perfektní funkčnost laptopu při dotykovém ovládání absolutně k ničemu.

Kompatibilita aplikací

Operační systémy jako jsou Windows či macOS byly odjakživa vyvíjeny pro použití s klávesnicí a myší. Microsoft se sice u svého operačního systému snaží do Windows promítnout určité prvky, které dokáží práci na dotykové obrazovce zlepšit, avšak pořád to není ono. A v rámci macOS tyto prvky nenajdete vůbec. Dotykové obrazovky mohou být zajisté skvělé pro scrollování a různá gesta, mohou však být příšerné pro využití v aplikacích, které nejsou na dotykovou obrazovku přizpůsobeny. Zavedení dotykového ovládání by tedy s sebou přineslo i obrovské množství úprav aplikací, do kterého by se museli pustit i vývojáři 3. stran. A to by nebylo jednak jednoduché, ale ani chvilkové.

Existují lepší způsoby

V rámci macOS 10.15 Catalina jsme se dočkali nové funkce Sidecar (Boční obrazovka), díky které můžete jednoduše propojit váš Mac či MacBook s iPadem, který lze využít jakožto dotykovou plochu. Samozřejmě se nejedná o naprosto ideální řešení a je nutné vlastnit iPad, avšak rozhodně je to lepší, než nic. S využitím iPadu navíc nemusíte řešit již zmíněné otisky prstů na obrazovce Macu. Mnohem více aplikací je navíc vytvářeno v rámci Project Catalyst, tedy v platformě, kde lze aplikace vyvíjet zároveň pro iPad a zároveň pro Mac.