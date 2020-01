Přepracované Face ID u iPhonů 12 potvrzeno dalším zdrojem

Další den, další únik informací o iPhonu 12. Tak přesně takto by se dala popsat současná situace kolem nové generace jablečných telefonů. Prakticky totiž neuplyne den, kdy by se informace o novinkách chystaných na podzim letošního roku nemluvilo, přičemž jinak tomu není ani dnes. Se svými informacemi se totiž vytasila jedna z nejpřesnějších analytických společností světa – Barclays.

Analytiků z Barclays se svým způsobem nepodařilo zjistit nic, co bychom už neslyšeli v předešlých týdnech. Potvrdili totiž “jen” to, že se iPhony 12 dočkají nového předního systému TrueDepth, který zajišťuje funkčnost Face ID. Z tohoto zjištění se tak dá vyvodit, že se Apple chystá u nových “dvanáctek” zcela určitě zapracovat na horním výřezu, byť nelze říci, zda jej zcela odstraní či jen zmenší. Tak či tak by se však jednalo o velmi potěšující záležitost.

Fotogalerie iPhone 12 detail fotoaparatu iPhone 12 detail iPhone 12 porovnani iPhone 12 z boku +4 Fotek iPhone 12 zepredu iPhone 12 zezadu iPhone 12 Vstoupit do galerie

Kromě Face ID analytici potvrdili to, že Pro řada iPhonů se dočká 6 GB RAM paměti, tedy o 2 GB větší operační paměti než kterou disponují iPhony 11 Pro. Další zajímavou, leč nikoliv novou, zprávou je pak potvrzení speciálního 3D snímače u fotoaparátu, který bude mapovat jeho okolí do vzdálenosti několika metrů. Díky tomu by tak měly být nové iPhony schopné docílit daleko lepších výsledků při využívání rozšířené reality, ale také lépe vypadajících portrétních fotek, díky čemuž by se tak opět mírně umazaly rozdíly mezi smartphony a zrcadlovkami.

Jak již bylo zmíněno výše, nové iPhony 12 by měl Apple představit na podzim – konkrétně v první polovině září. Očekává se, že se tentokrát dočkáme hned čtyř modelů, přičemž dva budou navazovat na iPhone 11 a dva na iPhony 11 Pro. Všechny novinky by měly dostat OLED displej a dvojité či trojité fotoaparáty. Jejich úhlopříčky se budou pohybovat od 5,4” do 6,7”.