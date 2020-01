Chtěli byste děkovný dopis přímo od Tima Cooka? Pracujte alespoň 5 let v Applu

Je nepsanou tradicí, že zaměstnavatelé posílají svým zaměstnancům ve významné dny různé formy poděkování. Jinak tomu není ani v Applu, který zaměstnává desítky tisíc lidí. O svůj dárek se na svém Twitteru podělil jeden z jeho zaměstnanců, který nedávno oslavil pětileté výročí svého působení ve společnosti.

Lemont Washington dostal za pětiletou věrnou službu Apple osobní poděkování od samotného výkonného ředitele jablečné společnosti, Tima Cooka. Washington pracuje v Applu od září roku 2014 jakožto vrchní softwarový inženýr. Během těchto pěti let pracoval na Swift Playgrounds, HomeKitu a Zprávách. Od pětiletého výročí uběhlo sice již téměř pět měsíců, avšak Tim Cook nezapomněl. Na zarámovaném poděkování stojí v překladu následující text: „Pět let v Applu je opravdu významný milník. Když jsi sem přišel, domluvili jsme se na opravdu skvělých věcech. Od té doby přinášíš do naší společnosti vášeň, kreativitu a houževnatost – to je to, co vyžaduje honba za dokonalostí. Podpořil jsi a inspiroval ostatní prostřednictvím standardů, které sis sám stanovil. A máš obrovský dopad na život mnoha lidí. To je významné. Děkuji – za vše, co jsi udělal, a za vše, co ještě uděláš během tvé cesty v Applu.“ Poděkování je samozřejmě zakončeno podpisem Tima Cooka.

S děkovnými dopisy zaměstnancům za překonání určitých milníků začal v Applu už Steve Jobs, jehož poděkování jsou nyní zároveň cennou trofejí do sbírek fanoušků Applu po celém světě. Ti za ně jsou mnohdy ochotní na různých aukčních portálech zaplatit i tisíce dolarů, jen aby si kus svého Jobse dali do sbírky. Zda budou mít za pár let podobnou hodnotu i poděkování podepsaná Timem Cookem je však v tuto chvíli ve hvězdách.