Co vše nabízí interiérová mapa Letiště Václava Havla v Apple Maps

Zatímco v zahraničí nejsou interiérové mapy rozsáhlejších komplexů v Apple Maps ničím výjimečným, v případě České republiky nic takového říci bohužel nelze. O to více nás potěšilo včerejší oznámení spuštění detailní interiérové mapy Letištěm Václava Havla, které je pro mnoho Čechů jedním ze středobodů jejich nejen dovolenkového cestování. Co vše nová mapa vnitřku letištního komplexu nabízí?

Interiérová mapa Letiště Václava Havla toho nabízí skutečně dost. Své uplatnění tak nenajde “jen” při navigování cestujících z místa na místo, ale také při získávání informací o jednotlivých obchodech či restauracích v tomto objektu. Ty mají v mapě své “profily”, na kterých naleznete víceméně všechny důležité informace, které by se vám mohly při rozhodování, zda je navštívíte, hodit. Nechybí u nich tedy věci typu otevírací doba, přesná adresa (na kterou se můžete nechat samozřejmě i přes Apple Maps navigovat) či kontaktní telefon, ale ani například to, zda pobočka přijímá platby přes Apple Pay, potažmo zda má vlastní iOS aplikaci. Pokud má, tato aplikace je v “profilu” zobrazena a vy si ji tak můžete velmi snadno přímo přes Maps stáhnout, což je skutečně příjemné. Nechybí tu samozřejmě ani recenze na jednotlivé pobočky z “pera” běžných uživatelů a to včetně fotografií. Nicméně ne všechny obchody či restaurace mají své profily dotažené k naprosté dokonalosti, jelikož třeba v případě KFC byste na něm zmínky o aplikaci hledali marně. Ta však samozřejmě existuje a mezi příznivci tohoto fast foodu je díky slevovým kupónům v ní velmi oblíbená.

Mapa Letiště Václava Havla samozřejmě obsahuje i zaznačení záchodů, bezpečnostních kontrol, stánků jednotlivých aerolinek, potažmo výdej zavazadel, informační kiosek nebo třeba místa, kde probíhá pasová kontrola. Detailního zmapování se dočkala všechna veřejnosti dostupná patra letištního komplexu, mezi kterými lze velmi jednoduše procházet pomocí rozhraní v pravé horní části displeji označeného písmenem L (jako level). S trochou nadsázky se tak dá říci, že díky mapě si jste nyní schopni naplánovat dokonale doslova každý svůj krok na letišti, což zaručeně mnohým cestovatelům ušetří jejich nervy.

Pokud se tedy chystáte cestovat a vaše letadlo startuje z Letiště Václava Havla, nebo na něj naopak bude dosedat, určitě stojí za to při jeho návštěvě vytáhnout z kapsy iPhone a v případě, že na letišti tápete, využít právě tuto novinku. Dle našeho názoru se totiž jedná o skutečně skvělý a hlavně užitečný počin, který bychom velmi rádi viděli v České republice mnohem častěji – například u nákupních center a podobně.