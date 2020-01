V Apple Maps nově naleznete detailní interiérovou mapu Letiště Václava Havla

Pokud se chystáte vyrazit na své cesty z pražského Letiště Václava Havla, ale máte strach, že na něm zabloudíte a svůj let zmeškáte, máme pro vás dobrou zprávu. Letiště Václava Havla totiž spustila v Apple Maps digitální mapu, která vám v orientaci výrazně pomůže.

Interiérové mapy v Apple Maps jsou v současnosti doménou především zahraničních nákupních center a letišť. To se však rozhodlo pražské letiště dneškem změnit a do této aplikace dostupné na iOS, iPadOS, macOS a watchOS přidalo konečně i svoji mapu. Na té naleznete detailně vyobrazené vnitřní prostory terminálů se všemi důležitými body, které by se vám mohly při návštěvě hodit. Nechybí tu tedy jak check-inové přepážky či bezpečnostní stanoviště, tak ani obchody, restaurace či záchody. Zkrátka vše, co by se vám mohlo hodit, nově naleznete na jednom místě v Apple Maps.

Využití interiérové mapy je naprosto jednoduché. V Apple Maps stačí jen zadat heslo Letiště Václava Havla Praha a pak už jen zoomovat v budově, případně se nechat přímo navigovat v závislosti na vaší poloze. Jedná se tedy o skutečně lehký způsob v “cestování” po letišti. Pokud se na něj tedy chystáte, rozhodně jej nezapomeňte vyzkoušet.