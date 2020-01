Takto by vypadaly na iPhonu Apple Maps, kdyby se Apple inspiroval u Googlu

Byť na iOS nedáme dopustit, je si třeba občas připustit, že některé funkce má zkrátka konkurence lepší. Ve svém okolí mám především lidi, kteří sice sympatizují s iOS, ovšem málokdo z nich používá Apple Maps. Jablečné mapy si v mnoha oblastech už celá léta zřejmě oprávněně zaslouží kritiku a musíme si přiznat, že mapy od Googlu jsou uživatelsky daleko příjemnější. Není tedy divu, že nejeden designér zkouší vytvořit koncepty přepracovaných Apple Maps, jež by mohly ty od Googlu strčit do kapsy.

Produktový designér Ayman Jaddaa takový koncept vytvořil a můžeme říci, že vypadá daleko lépe, než současná podoba map od Applu. První viditelné změny můžeme vidět již na domovské obrazovce, kde si povšimneme tří karet Search, Commute a Me. Nejzajímavější je jistě karta Commute, jež zobrazuje například oblíbené trasy. Upraven je též design pro sekci hodnocení jednotlivých míst. Tato část je samozřejmě propojena s aplikacemi třetích stran. Některá místa jsou tedy následně jinými uživateli ověřená a mohou hledajícímu doporučit co nejdůvěryhodnější místa. Obrazovka samotné trasy cestování také dočkala líbivých změn. Předně pokud hodláte mluvit se Siri, již by se nezobrazovala nesmyslně přes celou obrazovku, ale jen v dolní části pod samotnou mapou. Lidé mohou pak své trasy nastavit jako soukromé, archivované nebo sdílené, a nabídnout tak ostatním uživatelům možnost efektivní cesty ke konkrétnímu cíli.

Designér se nechal slyšet, že při vytváření konceptu přečtl spoustu názorů, komentářů a fór, aby vytvořil koncept, který se zalíbí co nejvíce lidem. Samotný design, jak si můžete všimnout ve výše umístěné galerii, se točí převážně kolem dnes tolik oblíbeného Dark Modu a v nejednom prvku nápadně připomíná právě Google Maps, což však rozhodně není na škodu. Nám se takový koncept docela líbí a opravdu doufáme, že se některé prvky v příštích verzích objeví. Jak se koncept líbí vám? Používáte raději Apple Maps či Google Maps?