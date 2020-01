Važte si Česka, Vermont chce povolit používání smartphonů až od 21 let

Doba letí kupředu a kdejaké dítě u nás vlastní smartphone. Užívání je natolik intuitivní, že nedávno mi byl téměř tříletý bratranec schopen ukazovat na strýcovém smartphonu fotky z jejich společného výletu. Jistě se ale shodneme, že mladší děti by smarthpone rozhodně vlastnit neměly. Jaký je ale vhodný věk? Předkladatel zákona ve státě Vermont si myslí, že tato hranice by měla být 21 let.

Skutečně je to tak a ve Vermontu je na stole návrh zákona, který zakáže používání smartphonů osobám mladších 21 let. Návrh předložil demokratický senátor John Rodgers, který v důvodové zprávě argumentuje kyberšikanou, možnou teroristickou radikalizací, hromadnou střelbou a tak podobně. Kvůli všem těmto důvodům nejsou dle návrhu osoby do 21 let způsobilé k užívání smartphonu. Jedním z dalších důvodů je používání smartphonu za volantem. Podle odhadu amerického ministerstva dopravy jsou smartphony ročně příčinou až 1,6 milionů dopravních nehod, které si vyžádají půl milionu zraněných a 6000 mrtvých. V návrhu zákona je dokonce zralost k používání smartphonu srovnávána s držením zbraní, kouřením cigaret nebo konzumací alkoholu.

Pokud by byla osoba nedostatečného věku se smartphonem chycena, hrozila by pokuta až 1000 amerických dolarů a rok vězení. Nicméně text je pouze ve výboru a neočekává se, že by prošel. Sám předkladatel senátor Rodgers řekl, že nemá žádné představy o tom, že by zákon prošel a prý by pro něj ani sám nehlasoval. Prý napsal absurdní návrh zákona, aby se vyjádřil ke kontrole zbraní a neustálému omezování občanských práv.