Nad formou 5G připojení iPhonů 12 visí stále otazníky

Jednou z největších novinek iPhonů chystaných na podzim letošního roku mát být bezesporu podpora 5G sítí, které se začínají pozvolna rozšiřovat po celém světě. Ta by jablíčkářům zajistila u jejich nových telefonů především mnohem rychlejší internetové připojení a tedy i všechny benefity, které z vyšší rychlosti pramení. Nicméně vzhledem k tomu, že jsou 5G sítě zatím v plenkách měli někteří analytici včetně Ming-Chi Kua v uplynulých týdnech obavy z toho, v jaké formě Apple 5G u iPhonů představí. V úvahu totiž připadala i varianta s 5G, které by příliš rychlostně nepřevyšovalo LTE. To dnes znovu potvrdil právě Kuo.

Fotogalerie iphone 12 7 iphone 12 6 iphone 12 5 iphone 12 4 +4 Fotek iphone 12 3 iphone 12 2 iphone 12 1 Vstoupit do galerie

Obavy z rychlosti vyvolaly tvrzení o tom, že na trzích, kde není 5G zatím rozšířené, budou iPhony podporovat jen technologii sub-6GHz. Ta totiž umožňuje “jen” rychlost kolem 100 až 150 megabitů za sekundu, což není nikterak závratné číslo. Rychlost jednoho gigabitu za sekundu pak má umožňovat podpora technologie mmWave, které se však iPhony podle některých pozorovatelů kvůli nerozšíření 5G dočkat letos neměly. To Kuo v dnešní zprávě potvrdil s tím, že některé modely mají skutečně dostat “jen” podporu sub-6GHz technologie, zatímco jiné podporu jak sub-6GHz, tak i mmWave.

V tuto chvíli není vůbec jasné, jak se bude Apple při rozdělování podpory jednotlivých technologií rozhodovat. Jako nejpravděpodobnější se nicméně nyní jeví rozdělení podle trhů, kdy iPhony prodávané na trzích s kvalitním 5G pokrytím dostanou podporu obou sítí a iPhony určené pro trhy, na kterých se 5G síti zatím příliš nedaří, budou disponovat jen podporou sub-6GHz. Nicméně do září zbývá ještě dlouhá doba a je možné, že se Apple nakonec přeci jen rozhodne pro přidání podpory obou těchnologií pro všechny modely. Ostatně, co konkrétně by mu v tom mohlo bránit není v tuto chvíli tak úplně jasné.