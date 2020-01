4 typy aplikací, jejichž stažení do iPhonu si raději dvakrát rozmyslete

Pro iPhony a iPady jsou na App Storu k dispozici miliony aplikací. Všechny aplikace, které se do App Storu dostávají, jsou prvně kontrolovány Applem. Ten se v aplikacích snaží najít různé formy hrozeb či virů a takto infikované aplikace se ve většině případů do App Storu vůbec nedostanou. Naprosto všechny potenciálně škodlivé aplikace se však bohužel odchytit už při schvalovacím procesu nedaří a kvůli tomu tak na ně můžete narazit přímo v App Storu. Pojďme se společně podívat na 4 typy aplikací, které byste vůbec neměli stahovat, anebo byste při stažení měli být obezřetní.

Antivirové aplikace

Pokud jste uživatelem iOS či iPadOS, potažmo tedy iPhonu či iPadu, antivir jednoduše nepotřebujete. Apple totiž tyto operační systémy vyvíjí tak, aby se do nich žádný škodlivý kód nemohl dostat. Samozřejmě i mistr tesař se někdy utne a čas od času se objeví bezpečnostní chyba, díky které se škodlivý kód do iPhonu dostane. Pokud si však myslíte, že právě v těchto případech by vám mohl pomoci antivirus, tak se pletete. Většina antivirů v iOS vůbec nefunguje, anebo pouze svého uživatele klame. Zároveň vám takové aplikace často nabízí různé předplatné či další nákupy, které mají za úkol jediné – vytáhnout z vás peníze. Nejlepší antivir je v tomto případě tedy váš selský rozum.

Aplikace s „novými“ superfunkcemi

Ne, aplikace rozhodně nedokáže váš iPhone vybavit rentgenem, detektorem lži, anebo funkcí pro nabíjení zatřesením. Každá aplikace, která podobné funkce nabízí, je jednoduše podvodná. Některé tyto aplikace jsou sice vytvořeny pouze pro legraci, avšak některé z vás naopak skrze nákupy v aplikaci mohou chtít oškubat o peníze. Jednoduše řečeno – pokud onu funkci nemá v popisu samotný iPhone či iPad, tak ji pouhým stažením rozhodně nedostane. Na tyto aplikace mohou naletět především malé děti a mladší generace. Velkým fenoménem byla v poslední době aplikace, která údajně dokázala měřit tep tak, že jste přiložili prst na Touch ID. Ve skutečnosti se však zobrazilo potvrzení platby, které jste prstem položeným na Touch ID mohli jednoduše nedopatřením odsouhlasit.

Aplikace, které se připojí k sociálním sítím

Pokud používáte sociální sítě a chtěli byste se stát o trochu více vlivnými, například pomocí vícero sledujících, existují dvě cesty, jak na to. Buď se vydáte poctivou cestou a budete se sledující snažit zaujmout, anebo si je pomocí různých aplikací jednoduše „naklikáte“. V těchto případech byste ale měli dávat pozor, jelikož některé aplikace, kterým povolíte přístup k vaším sociálním sítím, mohou získat různé citlivé informace a data. Většinou mohou takové aplikace publikovat příspěvky na vaši zeď na Facebooku, anebo sdílet fotografie na Instagramu.

Různé zrychlovače a aplikace pro uvolnění místa

V rámci operačního systému Android jsou různé zrychlovací aplikace vcelku běžné a někteří výrobci je dokonce přímo integrují do svých systémů. Tyto aplikace však nejsou v iOS či iPadOS vůbec nutné a často dokáží spíše uškodit a systém zpomalit. Ve většině případů jsou tyto aplikace spíše podvodné a neudělají nic jiného, než co byste udělali vy. Dokáží tedy například jen ukončit aplikace anebo deaktivovat různé služby, abyste zvýšili výdrž baterie, což ve finále zvládnete hravě sami. Nutno navíc podotknout, že iPhone i iPad své systémový prostředky umí perfektně spravovat a není tedy potřeba žádný aplikací třetích stran. V případě aplikací pro uvolnění místa platí to samé. Těmto aplikacím musíte před použitím povolit přístup ke všemožným datům, což není vhodné. Rozhodně si tedy prvně instalaci takových aplikací rozmyslete.