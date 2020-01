5 věcí, které byste měli vědět o nově představeném elektromobilu Sony Vision-S

Na veletrhu CES 2020 se významné společnosti světa předhánějí v tom, která z nich představí největší překvapení a šokuje celý svět. Dá se říct, že letos už tohle překvapení máme za sebou. Postarala se o něj společnost Sony, která se rozhodla vstoupit i do světa elektromobility a dalo nahlédnout pod pokličku vývoje vlastního elektromobilu Vision-S. Ten je kompaktním sedanem se dvěma elektrickými motory a novináři jen přirovnávají k Porsche Taycan. Pojďme se společně podívat na 5 věcí, které byste o něm měli vědět.

Vision-S bude zatraceně rychlý

Namísto toho, aby se Sony rozhodlo pro konstrukci vlastních motorů, tak se spolčilo se společností Magna Steyr. Ta vyrábí mimo jiné komponenty do vozů, jako je Mercedes-Benz anebo Toyota. Z této kooperace vznikly pro Vision-S dva motory, kdy každý jeden má výkon 200 kW (268 koní). Společnost Sony věří, že by se měl Vision-S dostat z 0 na 100 km/h za méně než 5 sekund, maximální rychlost je poté stanovena na 240 km/h. Nejedná se sice o čísla, která nabízí Tesla například u Modelu S, avšak i přesto jsou tyto výsledky pro Sony úchvatné.

Elektronika všude, kam se podíváš

Kromě elektromotorů bude Vision-S propletený elektronikou doopravdy skrz naskrz. Sony do tohoto modelu umístí nespočet elektronických vychytávek, kdy mnoho z nich bude vlastních. Jeden z nejzajímavějších komponentů, tedy co se elektroniky týče, je takzvaný „bezpečnostní kokon“, potažmo sada bezpečnostních systémů řidiče (ADAS). Tento kokon bude využívat hned několik kamerových senzorů, které budou kontrolovat blízké okolí. Součet všemožných senzorů čítá 33 a ve voze najdete třeba obrazový CMOS senzor s vysokým rozlišením, LIDAR (dálkové měření vzdálenosti založené na laserovém paprsku), radar a další.

360stupňový zvukový systém

Během prezentace na CES 2020 se Sony pochlubilo také novým zvukovým ústrojím, které dostalo název Sony 360 Reality Audio. Tato sestava má za úkol vytvořit perfektní ozvučení celého interiéru vozidla. Sony 360 Reality Audio bude fungovat v rámci vybraných aplikací, sluchátek a reproduktorů – nebude se tedy jednat o technologii určenou výhradně pro Vision-S. V tomto případě budou reproduktory podporující Sony 360 Reality Audio zabudovány v sedadlech vozu.

Obrovská dotyková obrazovka

Prakticky na celém předním panelu Visionu-S se nachází obrovská dotyková obrazovka. Tato obrazovka bude sloužit k podrobnému ovládání a nastavení entertainmentu vozidla, a také pro nastavení senzorů, o kterých jsem se zmínil v odstavci výše. Sony však není první společností, která tak velký displej v přední části vozu představila. Na letošním veletrhu CES jej předběhl výrobce vozidel Byton, jenž do svého představeného vozidla zabudoval 48″ dotykovou obrazovku.

Není jisté, kdy se jej dočkáme

Výkonný ředitel společnosti Sony, Kenichiro Yoshida, prohlásil, že se jedná o pouhý prototyp a ukázku toho, jak by mohla vypadat budoucnost mobility. Zároveň nebylo řečeno, kdy bychom si Vision-S mohli zakoupit. Lidé se dělí na dvě skupiny. První z nich tvrdí, že by se tento půvabný sedan mohl objevit na cestách do tří let, avšak druhá skupina zase tvrdí, že se spíše jedná o jakýsi marketingový tah, pomocí kterého se chtěla společnost Sony předvést s tím, co vše dokáže.