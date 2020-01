Prohlédněte si jednu z prvních funkčních maket iPhonu 12

Přestože se oficiálního představení iPhonů 12 a 12 Pro dočkáme až zhruba za půl roku, představu o jeho designu máme díky poměrně velkému množství nejrůznějších úniků již nyní. Telefony by měly svým designem připomínat iPhony 4 a 5, jelikož u nich Apple hodlá opět vsadit na ostřejší hrany, se kterými jsme se museli v roce 2014 s příchodem iPhonu 6 rozloučit. Tyto svým způsobem strohé informace přitom asijským výrobcům stačily k tomu, aby podle nich dokázali vytvořit první funkční makety novinek. A jelikož se v některých případech jedná skutečně o mistrovská díla, byl by hřích se s vámi o ně nepodělit.

Na sociální síti Weibo, která lze označit za jakousi čínskou obdobu amerického Twitteru, se objevily záběry zachycující právě klon iPhonu 12. Ten vychází téměř 100% ze všech předpovědí z uplynulých týdnů a proto jej lze s trochou nadsázky označit za jakési předčasné představení iPhonu 12. Je na něm totiž skvěle vidět jak nový design bez zaoblených rámečků, tak i matná skleněná záda podobná těm z iPhonů 11 Pro. Od pravého iPhonu 12 Pro by se měl nicméně klon lišit minimálně velikostí výřezu, který by měl být u originálu výrazně menší, a absencí speciálního senzoru u fotoaparátu, který by měl 3D mapovat objekty před ním a tím zvyšovat kvalitu rozšířené reality, ale třeba i portrétních fotografií.

iPhony 12 ale samozřejmě čekají i mnohá vnitřní vylepšení. Kromě výkonnějšího procesoru se čím dál častěji hovoří o výrazném navýšení RAM paměti, která by se mohla u prémiových modelů dostat až na úctyhodných 6 GB. Spekuluje se rovněž o přidání podpory obousměrného bezdrátového nabíjení či dalším navýšení kapacity baterie a to díky změně celkového tvaru telefonu, ale i vsazení na tenčí displeje. Nicméně stále je nutné počítat se zachováním Lightning portu, jelikož loučení s ním Apple dle dostupných informací Apple zatím v plánu nemá.