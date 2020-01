Podívejte se na parádní video natočené k oslavám čínského Nového roku na iPhone 11 Pro

Stejně jako v uplynulých několika letech se i letos společnost Apple svým způsobem podílí na oslavách čínského Nového roku. Při této příležitosti zveřejnila na svém kanále na síti YouTube nový videoklip ze série „Shot on iPhone“. Videa z této série mají již pár let za úkol především představit schopnosti fotoaparátů novějších iPhonů. Letošní krátkometrážní snímek má osmiminutovou stopáž a nese název „Daughter“.

Fotogalerie Daugther Shot on iPhone 1 Daugther Shot on iPhone 2 Daugther Shot on iPhone 3 Vstoupit do galerie

V videoklipu, jehož režii si vzal na starost Theodore Melfi, můžeme vidět populární herečku Zhou Xun. Veškeré záběry byly kompletně pořízeny za pomoci nejnovějšího iPhonu 11 Pro. „Snímek o třech generacích čínských žen, které se setkávají na čínský Nový rok. Natočeno na iPhone 11 Pro. Režie Theodore Melfi. Natočil Lawrence Sher. Účinkuje Zhou Xun, přední čínská herečka,“ popisuje společnost Apple svůj nejnovější počin z populární kategorie „Shot on iPhone“.

Kromě videoklipu samotného zveřejnila společnost Apple také záběry ze vzniku spotu „Daughter“. Na zmíněném videu můžeme vidět, jakým způsobem využili Theodore Melfi a Lawrence Sher iPhone 11 k natočení dojemného videoklipu.

Minulý týden spustila společnost Apple v rámci své kampaně „Shot on iPhone“ také fotografickou soutěž, jejíž účastníci se utkají v klání o co nejlepší a nejpůsobivější snímek, zachycený prostřednictvím Nočního režimu, který je součástí fotoaparátů nových iPhonů. Soutěžní fotografie lze zasílat společnosti Apple až do 29. ledna a soutěže se můžete zúčastnit třeba i vy. Podrobnosti o soutěži se dočtete v tomto našem článku.