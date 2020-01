K iPhonu s iOS 13 lze připojit i 34 let starý hard disk

Uživatelé jablečných telefonů a tabletů Apple dlouho prosili o to, aby bylo možné spravovat vnitřní úložiště těchto zařízení bez jakýchkoliv omezení. Tato přání byla konečněvyslyšena a onen pomyslný „zámek“ vnitřního úložiště byl v iOS a iPadOS 13 odemknut. Kromě toho, že nově můžeme jednoduše spravovat vnitřní úložiště iPhonů a iPadů, tak k nim můžeme také připojovat další externí úložiště, například v podobě pevných disků. V minulosti jsme vám již ukázali, že lze k iPhonu připojit i 20 let starý Clik! a v tomto článku se podíváme na ještě starší příslušenství.

O připojení média Clik!, známého také pod jménem PocketZip, se postaral YouTuber Niles Mitchell. V novém videu se však rozhodl posunout laťku ještě dál a k modernímu iPhonu se pokusil připojit externí pevný disk od samotného Applu z roku 1986, Apple Hard Disk 20SC. Tento pevný disk byl představen 15 let před iPodem v době, kdy na Macintoshi svištěl zbrusu nový operační systém System 3.0 a jen několik málo počítačů mohlo využívat Windows 1.0 od Microsoftu. Zajímavostí je také to, že Hard Disk 20SC nedisponoval konektorem USB – to se objevilo až v roce 1994. 20SC namísto něj využíval rozhraní SCSI. Pevný disk 20SC byl vytvořen pro použití s Macintoshem Plus, který spatřil světlo světa v tom samém roce. Ten uměl využívat externí SCSI zařízení. 20SC byl druhým externím diskem v historii, který kdy Apple stvořil, a prvním diskem, který využíval standard SCSI. Prvním externím diskem od Applu se stal Hard Disk 20, který byl určen výhradně pro použití s Macintoshem 512K.

Aby mohl pevný disk 20SC od Applu s iPhonem fungovat, musel Mitchell samozřejmě využít adaptér. A rozhodně se nejednalo o jediný SCSI – USB adaptér. Vzhledem k tomu, že typů SCSI konektorů je více, tak prvně musel Mitchell překonvertovat starší SCSI-1 na SCSI-2. Z tohoto konektoru poté vyvedl USB, které je nakonec převedeno na Lightning, a to přímo do iPhonu pomocí Lightning Docku. Mitchell poté pomocí Siri, potažmo pomocí vytvořené zkratky, pevný disk 20SC zapnul a vysvětlil, že trvá 3,5 minuty, než se načte. Po načtení už Mitchell pouze ukazuje 100% funkčnost samotného pevného disku a pouští z něj přes aplikaci Soubory videa a hudbu. Opět je nutné podotknout, že tímto procesem došlo k propojení dvou jablečných produktů, které jsou od sebe staré celých 34 let.

Zajímavý je také začátek Mitchellova videa. Zde totiž vysvětluje a porovnává velikost a kapacitu SD karty se samotným pevným diskem 20SC od Applu. Konkrétně ve videu ukazuje 64 GB SD kartu a vysvětluje, že se v dnešní době prodává už v kapacitě 1 TB, a to bez změny velikosti. Momentálně v Česku za obyčejnou 1 TB SD kartu zaplatíme okolo 11 tisíc korun. V době, kdy byl pevný disk 20SC uveden, stál 3 tisíce dolarů (68 tisíc korun), a nutno podotknout, že je jeho kapacita pouze 20 MB. Opět lze tedy pozorovat pokrok, který lidstvo za tři dekády vytvořilo.