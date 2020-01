Na těchto 6 věcí se Siri nikdy neptejte

Hlasová asistentka Siri toho umí čím dál tím více (ano, my víme, kromě češtiny – zatím). Asi bychom jen těžko hledali uživatele, který nikdy nezkoušel se Siri žertovat. Internet je plný návodů na to, jak Siri donutit předvést beatbox nebo říci vtip. O co byste ale Siri raději neměli žádat?

Ať vytočí vašeho přítele / přítelkyni

Ke kontaktům ve svém iPhonu můžete i za pomoci Siri přidělovat různé role, pracovní pozice a podobná označení. Pokud vybraný kontakt označíte například za svého otce a poté Siri požádáte, ať “zavolá tátu”, ráda to pro vás udělá. Totéž platí i u přítele či přítelkyně. Problém je ale v tom, že Siri neumí tyto štítky odstraňovat, takže se může stát, že hlasová asistentka nechtěně vytočí vašeho bývalého přítele či bývalou přítelkyni – a to v určitých situacích opravdu nechcete.

Aby vám řekla, kam ukrýt tělo

Odpovědi Siri mohou být někdy zábavné, pokud ale hledáte odpovědi na obskurnější otázky, možná zkuste využít spíše Google v anonymním režimu. Možná vám tato rada bude připadat jako zbytečně paranoidní, ale mnohé zámořské servery varují před takovýmto žertováním se Siri a dodávají, že tajné služby nikdy nespí. S dotazy ohledně přípravy drog, správného naporcování lidského těla nebo výroby výbušnin se tedy na Siri raději neobracejte.

Aby vám zavolala záchranku – anglicky

Všichni víme, že Siri umí být v některých případech velmi přesná. Zatímco někdy je schopná zaměnit slova “cats” a “kids” nebo omylem zahájit válku (viz galerii), v jiných situacích umí vzít vaše požadavky opravdu doslovně. Pokud se vám něco stalo a potřebujete záchranku, využijte k jejímu přivolání raději jiné alternativy (funkci Tíseň SOS, aplikaci Záchranka) a neříkejte Siri “Call me an ambulance” – mohla by si jednoduše myslet, že jste si pro sebe jen vymysleli novou vtipnou přezdívku. Při psaní tohoto článku nicméně Siri začala vždy spolehlivě vytáčet tísňovou linku, a to bez ohledu na použití členu.

Na 11. září… svým způsobem

Kanadská policie údajně v minulosti vyzývala uživatele, aby nevyužívali hlasovou asistentku Siri k vyhledávání informací o 11. září 2001. Konspirační teorie za tím ale nehledejte – problém tehdy spočíval spíše v tom, že při jisté formulaci Siri tento dotaz vnímala jako výzvu k vytočení čísla 911, a obratem propojila daného uživatele s nejbližší policejní služebnou.

Aby vám řekla pohádku … nebo zazpívala jako Justin

Možná jste v minulosti zaznamenali tweety a příspěvky na dalších sociálních sítích, které hovořily o tom, co se stane, když hlasové asistentce Siri řeknete anglicky “108”. Podle některých uživatelů začala Siri po vyslovení tohoto příkazu vyprávět pohádku, podle jiných spustila “Baby” od Justina Biebera. Pravdou ale je, že číslo 108 slouží v některých zemích k volání na tísńovou linku, takže pokud to zkusíte, může vás čekat pár perných zlomků vteřiny při snaze zastavit vytáčení tísňové linky.

Nenuťte ji žárlit

Siri není jediná asistentka na světě. Ale připomínat jí to nemusíme, že ne? Nechte Siri „žít“ v představě, že je pro vás tou jedinou, a nezkoušejte si oslovit „Cortana“ nebo „Alexa“ – urazí se a odpoví vám poměrně štiplavě. V některých případech můžou její odpovědi znít tak, jako by Siri byla ve skutečnosti nad věcí, ale raději ji nepokoušejte – obzvlášť máte-li v plánu s ní v budoucnu konzultovat některá z témat, která jsme zmínili ve druhém odstavci tohoto článku.

