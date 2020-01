Apple nepřímo odhalil první detaily Apple Pencil 3. generace

Možná si vzpomínáte, když téměř na den přesně před 13 lety Steve Jobs při představování prvního iPhonu řekl: „Nobody wants a stylus„. Apple se této fráze i po letech drží, přestože si jej mnozí dobírají za Apple Pencil. Jablečná tužka však primárně není žádným stylusem, nýbrž nástrojem pro malování, který si nejeden uživatel nemůže vynachválit. Do dnešního dne jsme se dočkali celkem dvou generací Apple Pencil a vzhledem k nedávno zveřejněnému patentu se můžeme domnívat, že nad další generací Apple minimálně přemýšlí. V čem by mohla být jiná?

U Apple Pencil 2.generace jsme se dočkali velmi zajímavé novinky ve formě podpory poklepových gest. Stačí na ní tedy například párkrát poklepat a změní se vám režim z tužky třeba na fixu. Jedná se tak o dost pohodlné řešení, které ušetří několik vteřin a hlavně vás téměř nevytrhne od práce. Toho si je Apple zřejmě vědom a jak se zdá, chce tuto technologii ještě zdokonalit. Zaregistroval si totiž patent nesoucí název „Dotykový vstup pro stylus“. V dokumentaci se v úvodu píše, že držení iPadu v jedné ruce a Apple Pencil v ruce druhé může podstatně omezit interakci uživatele s tabletem. Apple ale v patentové přihlášce nabízí řešení – více dotykových ploch. Technologický gigant navrhuje přidat kapacitní tlačítka, která by pohodlí používání opět o něco vylepšila. Mohla by být dokonce umístěna v místech, kde má běžně uživatel při práci s Apple Pencil prsty. Stylus by ale byl schopný rozlišovat chtěné a nechtěné dotyky, žádný uživatelem nechtěný úkon by tedy nemohl nastat. Patent nehovoří o konkrétním využití těchto tlačítek. Zřejmě by tak šlo o libovolnou možnost nastavení uživatele.

Je na místě říct, že se jedná o patent, na kterém Apple nikdy nemusí začít pracovat. Podobné řešní by ale mohlo posunout Apple Pencil opět o pár krůčků kupředu a jelikož se nejedná o nic technicky nemožného, zdá se příchod podobné Apple Pencil 3. generace jako vcelku pravděpodobný. Otázkou však je, kdy se tak stane.