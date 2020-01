Na televize Sony a Vizio dorazí aplikace Apple TV

Jablečná streamovací služba Apple TV+ se těší solidní pozornosti fanoušků po celém světě. Tu se navíc Apple snaží stále co nejvíce rozdmýchat a to všemi dostupnými prostředky. Brzy tak například Apple TV+ zpřístupní i na televizích od Sony a Vizia a to samozřejmě bez nutnosti koupě smart boxu Apple TV či žádných dalších zapeklitostí.

Apple si svou platformu Apple TV+ hýčká a stále pracuje na přísunu obsahu, který fanoušky přilepí k obrazovce a jen tak je nepustí. Seriály však nejsou všechno a důležitá je také dostupnost samotného obsahu. Ten byl doposud dostupný přes jablečná zařízení, televize od Samsungu a webový prohlížeč. LG nicméně nedávno ohlásilo, že na své chytré televize již brzy vpustí aplikaci Apple TV, jenž umožní právě Apple TV+ sledovat. Včera pak Apple oznámil, že se aplikace Apple TV dočkají i televize i Sony a Vizio. Tuto informací však bohužel podal relativně stroze skrze tiskovou zprávu a tak není vůbec jasné, na jaké modely aplikace dorazí a ani, kdy tomu tak bude.

Aplikace pochopitelně neslouží pouze ke sledování Apple TV+, nýbrž i k obsahu z knihovny iTunes. Z té si lze zapůjčit, nebo zakoupit na 100 tisíc filmů a seriálů v prvotřídní kvalitě. Jediným úskalím může být pro někoho cena, která není u filmů na iTunes zrovna nízká a to ani v případě výpůjčky.