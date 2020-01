Jak na Macu v Safari deaktivovat upozornění na stahování

Pokud máte váš Mac aktualizovaný na macOS 10.15 Catalina, jistě oproti starším verzím pozorujete určité změny. Apple do Cataliny přidal pár nových funkcí, ale především se zaměřil také na bezpečnost uživatelů. A ohledně bezpečnosti bude i dnešní článek. Jablečná společnost totiž do Safari přidala novou funkci, která má zabránit automatickému stahování různých souborů z webových stránek. Ve finále to tedy funguje tak, že jakmile chce webová stránka stáhnout jakýkoliv soubor, tak tak učiní až po vašem souhlasu. Pokud však denně stahujete několik desítek souborů, tak se ono klikání na tlačítko Povolit stane otravným. Jak tedy nastavit, aby se v Safari na macOS Catalina nezobrazovaly upozornění na stahování souborů?

Jak na macOS Catalina v Safari deaktivovat upozornění na stahování

Pokud chcete deaktivovat upozornění na stahování souborů na nejnovějším macOS 10.15 Catalina, tak prvně otevřete nativní webový prohlížeč Safari. Zde poté v horní liště klikněte na možnost Předvolby (můžete použít klávesovou zkratku Command + ,). Po kliknutí na tuto možnost se zobrazí nové okno, ve kterém se v horním menu přesuňte do sekce Webové stránky. Tady už jen stačí, abyste v levém menu našli kolonku Stahování a kliknuli na ni. Zobrazí se vám seznam všech webových stránek, u kterých už můžete pomocí rozbalovacího menu zvolit, zdali se při stahování souborů mají zeptat na stažení, nebo jej mají automaticky stáhnout, či naopak. Pokud chcete změny provést pro všechny ostatní stránky, na které vstoupíte, tak tento parametr stačí změnit v pravé dolní části okna v rozbalovacím menu.

Apple se v poslední době snaží vložit různá bezpečnostní opatření doopravdy všude, kde to jde. Přijde mi však ale, že to v některých situacích kalifornský gigant dost možná přehání a tato opatření už začínají být doopravdy otravná – tedy alespoň pro lehce pokročilejší uživatele. Možná by bylo fajn, kdyby Apple vytvořil určitý „amatérský režim“, jenž by si mohli uživatelé nastavit při instalaci macOS. To je ale pouhý nápad a bohužel jen těžko se něčeho takového budoucnu dočkáme.