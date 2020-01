Před několika měsíci jsem se dostal do situace, od které se nejspíše dřív nebo později dostane každý z nás. Otevřel jsem MacBook a nic se nestalo – obrazovka zůstala černá a klávesnice se nerozsvítila. Po čele mi stekl studený pot, ale nechtěl jsem věřit tomu, že by s Macem něco stalo a já o vše přišel. Samozřejmě jsem v té době ještě nezálohoval a rázem jsem si uvědomil, že jsem možná přišel o rozdělanou maturitní práci a nespočet dalších dat, která jsem potřeboval. Naštěstí to dopadlo dobře a došlo jen k výměně displeje. Bez váhání jsem se po navrácení MacBooku podíval do předvoleb a nastavil jsem si, aby se všechny soubory odesílaly na iCloud Drive.

Nyní jsem se však dostal do malé šlamastyky. Vzhledem k tomu, že často pracuji s celkem velkými soubory, tak se mi stává, že můj MacBook může během jednoho dne přijít o většinu volného místa v úložišti. Ve výchozím nastavení je nastaveno, aby všechny soubory odesílané na iCloud Drive nebyly při malém místě v lokálním úložišti ponechány. Ve finále, když jsem s nějakými daty potřeboval pracovat, tak se mi čím dál tím více stávalo, že se soubor musel prvně z iCloudu stáhnout, a až poté jsem jej mohl otevřít. To jsem ale samozřejmě nechtěl a potřeboval jsem, aby všechny soubory byly přístupné ihned. Naštěstí i na tohle inženýři z Applu mysleli a do předvoleb nachystali možnost, jak nastavit, aby byla i při nedostatku místa v úložišti všechna data ponechávána lokálně.

Jak nastavit, aby soubory z Macu odesílané na iCloud byly uloženy i lokálně

Funkce, která zaručuje, že budou při nedostatku místa v lokálním úložišti data ponechána jen na iCloudu, se nazývá Optimalizace úložiště Macu. Pokud tuto funkci chcete deaktivovat, tak na vašem macOS zařízení klikněte v levém horním rohu na ikonu . Z rozbalovacího menu vyberte možnost Předvolby systému… Poté se zobrazí okno s různými sekcemi, ve kterém v pravém horním rohu klikněte na možnost Apple ID. Zde už se jen v levém menu stačí přesunout do sekce iCloud. Nyní chvíli vyčkejte, dokud nedojde ke kompletnímu vypočtení využití úložiště. Jakmile bude vše načteno, tak stačí, abyste ve spodní části okna odškrtnuli možnost Optimalizovat úložiště Macu.

Pokud ani vy prozatím nezálohujete, tak právě teď je ta pravá chvíle začít. Nikdy totiž nevíte, kdy se ocitnete v podobné situaci, jako já a mnoho dalších lidí. O data můžete přijít opravdu lusknutím prstu. Pokud chcete automatické zálohování dat aktivovat, tak stačí v sekci iCloud (postup v odstavci výše) zaškrtnout data aplikací a služeb, která chcete zálohovat. Nezapomeňte u možnost iCloud Drive rozkliknout možnost Volby…, kde si můžete nechat ještě zálohovat další data – například z plochy a dokumentů.