Ať už se snažíte rodině nebo přátelům ukázat fotografie z dovolené, anebo si chcete přes iPhone či iPad pustit nějaký film, je tak lepší činit na obrazovce velké televize, než na displeji menších zařízení. Existují dva způsoby, pomocí kterých můžete obsah z iPhonu či iPadu na vaší televizi dostat. Pojďme se podívat na oba dva z nich a řekněme se dodatečné informace.

Jak přehrávat videa z iPhone na TV

Mezi nejjednodušší postup, díky kterého můžete obsah z iPhonu či iPadu dostat na vaši televizi, patří AirPlay. Jedná se o protokol společnosti Apple, který nabízí jednoduchý stream nejen obrazovky vašeho zařízení do televize. Mnoho novějších televizí má již AirPlay zabudovaný v sobě, tudíž nemusíte dokupovat žádné další vychytávky. Pokud však vaše televize AirPlay nemá, je nutné sáhnout například po Apple TV, která vám AirPlay kromě mnoha ostatních funkcí zprostředkuje. Jakmile budete mít AirPlay k dispozici, tak stačí, abyste na vašem iPhonu či iPadu otevřeli ovládací centrum. Zde poté ve čtverečku Hudba klepněte na malou ikonu AirPlay a ze seznamu vyberte typ vaší televize, popřípadě název Apple TV. Při prvním spárování musí být televize či Apple TV spuštěná. Pokud chcete sdílet například fotografie či videa z aplikace Fotky, tak stačí rozkliknout určitou fotografii, klepnout na tlačítko sdílení, a poté zvolit AirPlay.

Pokud vlastníte starší televizi bez AirPlay a nechce se vám investovat do Apple TV, tak existuje ještě jedna možnost, jak můžete obsah do televize dostat – klasickým kabelem. Využít k tomu můžete originální Lightning – HDMI kabel. Na internetových obchodech jsou samozřejmě k dispozici různé levnější varianty. U těch je ale potřeba dávat si pozor na to, že nemusí být certifikované, tudíž si skrze ně nepřehrajete obsah chráněný autorskými právy, například z Netflixu. Jakou volbu si tedy vyberte záleží jen a jen na vás.