Apple zřejmě již brzy odhalí kompletní programovou nabídku TV+ pro letošní rok

Streamovací služba  TV+, respektive její obsah, budí od svého oficiálního spuštění spíše rozporuplné reakce. Někteří si chválí kvalitu obsahu, jiným ale vadí, že je nabídka  TV+ relativně chudá – obzvlášť ve srovnání s konkurencí – a že Apple pouští díly svých pořadů i pořady jako takové do éteru příliš pomalu. Apple si ale za svou streamovací službou stojí a slibuje velké množství nového a kvalitního obsahu. Budoucí nabídka sice zatím zůstává pod pokličkou, to by se ale mohlo velmi brzy změnit.

Začala totiž akce s názvem Television Critics Association’s 2020 Winter Press Tour, na které nejvýznamnější televizní stanice představují svou programovou nabídku pro nadcházejících 12 měsíců. Účast stanic Fox, ABC, PBC, NBC, Universal a CBS je prakticky samozřejmá, letos to ale bude poprvé, kdy se této události zúčastní i společnost Apple, aby zde propagovala nové pořady své streamovací služby. Podle asociace televizních kritiků (TCA) by společnost Apple měla celou událost uzavírat, a to 19. ledna – tento den by měl být kompletně vyhrazen společnosti Apple a její prezentaci toho, co si pro předplatitele své streamovací služby připravila pro letošní rok. Winter Press Tour potrvá dvanáct dní a koná se v kalifornské Pasadeně. První prezentující společností bude stanice Fox, rozvrh prezentace společnosti Apple nebyl v době psaní tohoto článku zatím k dispozici. Podle serveru IndieWire se Winter Press Tour zúčastní i zástupci Amazon Prime Video a Hulu, zatímco Netflix účast na akci opakovaně odmítá.

Apple se nijak netají tím, že svou snahu proniknout do Hollywoodu bere opravdu vážně, a seriál The Morning Show, který můžete v současnosti sledovat na  TV+, získal již nominace na prestižní filmová ocenění. Winter Press Tour bude první „cizí“ akcí, na které Apple oficiálně představí nové pořady pro svou streamovací službu. Jak je u Applu zvykem, neposkytl veřejnosti ohledně budoucí nabídky  TV+ ani nejmenší náznaky, s velkou pravděpodobností se ale můžeme těšit na jedno až dvě překvapení většího formátu. Kromě toho jablečná společnost pravděpodobně představí i pořady, o kterých už víme, jako je například Mythic Quest nebo Visible: Out on Television.