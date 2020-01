Tento řemínek k Apple Watch vám změří podíl vody i tuku v těle

Společnost Aura představila na loňském ročníku veletrhu CES řemínek pro Apple Watch s názvem „Smart Strap“. Téměř zázračný řemínek měl za pomoci vestavěných elektrod umět sledovat váhu nositele, stejně jako podíl vody, tuku či svalů v jeho těle. Řemínek bohužel nestihl do konce loňského roku spatřit světlo světa, podle vyjádření společnost Aura by se ale na pulty obchodů mohl dočkat v březnu letošního roku. Potvrzuje to i fakt, že tento měsíc byly spuštěny jeho předobjednávky.

Cena chytrého řemínku pro Apple Watch Aura Strap by měla v přepočtu činit něco málo přes 2200 korun. Svému nositeli umí tento řemínek nejen poskytnout poměrně detailní údaje, týkající se jeho tělesné skladby, ale dovede také sledovat úroveň hydratace a samozřejmě také pokroky v oblasti fitness. Zmíněné hodnoty jsou v náramku měřeny za pomoci bioimpedance, což je speciální metoda měření vody a tuku v těle. Díky této metodě umí řemínek provádět analýzu horní části těla, sledovat výkon plic a změny v dýchání a porovnat tyto údaje s daty o pulzu uživatele.

Řemínek má navíc schopnost detekovat potenciální srdeční selhání a informovat o něm uživatele. Zatímco novější modely Apple Watch disponují schopností detekce nepravidelného tepu i možností upozornění na možnou fibrilaci síní, měření tělesné skladby nebo úrovně hydratace (zatím) neumí. Chytrý řemínek Aura Strap bude k dostání ve čtyřech různých barevných variantách včetně černé, zelené, červené a šedé. K Apple Watch jej bude možné připnout obvyklým způsobem. K přenosu výsledků měření z řemínku do hodinek jako takových bude podle společnosti Aura docházet díky „ultrazvukovému rozhraní“, jedna baterie by měla řemínku zajistit provoz až na šest měsíců. Samozřejmostí je voděodolnost a možnost synchronizace s platformou HealthKit.