Apple představí již brzy (PRODUCT) RED Apple Watch Series 5

Při koupi hliníkových Apple Watch Series 5 budeme zřejmě již brzy vybírat z více barevných variant. K nynější zlaté, stříbrné a vesmírně šedé má totiž přibýt (PRODUCT) RED varianta, tedy červená, kterou Apple využívá třeba i u iPhonů či různého příslušenství. Z prodejů takto zbarvených produktů poté přispívá stejnojmennému nadačnímu fondu bojujícímu proti AIDS.

Se zprávami o červených Apple Watch Series 5 přišel jako první francouzský portál WatchGeneration, který zmínky o nich údajně nalezl v blíže nespecifikované databázi Applu, ze které byly následně odstraněny. Kvůli tomu tak bohužel není jasné nic víc, než jen to, že bude barva nasazena jen u hliníkových – tedy nejdostupnějších – modelů a její odstín by měl být shodný s červeným hliníkem z rámečků iPhonů XR, 11 či iPodu touch.

Co se týče data představení, to francouzský blog z databáze nevyčetl. Jelikož se však má jednat “jen” o přebarvení již představené generace hodinek, je jasné, že s jejím odhalením nebude Apple vyčkávat příliš dlouho. Jako nejpravděpodobnější měsíce představení se jeví březen či duben, jelikož právě v těchto měsících představoval v minulosti i své (PRODUCT) RED iPhony – tedy konkrétně modely 7 a 8. Pokud se pak Apple inspiruje u (PRODUCT) RED iPhonů kromě termínu představení i cenou, znamenalo by to, že by červené Watch stály stejně jako standardní hliníkové modely – tedy 11 690 Kč v případě 40 mm variant a 12 490 Kč v případě 44 mm variant.