Jeden z nejznámějších leakerů ukázal, jak přesně bude vypadat iPhone SE 2

Zatímco ještě nedávno to s nástupcem iPhonu SE – tedy telefonu s tělem několik let starého modelu a vnitřními komponenty nejnovějších iPhonů – vypadalo vcelku bledě, nyní se zdá, že nás od jeho představení dělí poslední měsíce. Naprosté většině analytiků totiž jejich zdroje potvrdily, že se iPhone SE 2 či iPhone 9 (nad názvem zatím visí otazníky) mílovými kroky blíží a Apple jej světu představí snad už v březnu. Se svou informativní troškou do mlýna dnes přispěchal i jeden z nejuznávanějších leakerů OnLeaks, který prostřednictvím webu iGeeksblog publikoval své rendery založené na zprávách od svých mimořádně přesných zdrojů. De facto se tedy postaral o předčasné představení dlouho očekávané novinky.

Podle zdrojů OnLeakse se můžeme těšit na telefon o rozměrech 138,5 mm x 67,4 mm x 7,8 mm. Jedná se tedy téměř o totožné rozměry s iPhonem 8 s tím rozdílem, že ten je tlustý 7,43 mm. Rozdíl ve tloušťce obou telefonů je tedy naprosto neznatelný, což je rozhodně dobrá zpráva. Tělo iPhonu SE 2 nebo chcete-li iPhonu 9, jak by se měla novinka jmenovat, není iPhonu 8 podobné jen rozměrově, ale také designem. Rámečky kolem displeje, Touch ID či design fotoaparátu telefonu na renderech se totiž designu těchto prvků u iPhonů 8 nevymykají. O skleněných zádech se však totéž říci nedá, jelikož ta mají být stejně jako u iPhonů 11 Pro matná a mají se pyšnit logem ve svém středu. Díky tomu se tak podaří nový iPhone designově velmi přiblížit loni představené trojici.

Jelikož iPhone SE 2 přímo vychází z iPhonu 8, rozhodně není překvapením absence 3,5mm Jack konektoru na jeho spodní straně či podpora bezdrátového nabíjení, které bude možné právě díky skleněným zádům. Co se pak týče “vnitřností”, očekává se nasazení čipsetu A13 Bionic spolu se 3 GB RAM paměti a velmi slušná baterie, která telefonu zajistí dlouhou výdrž. Novinka by měla dorazit ve vesmírně šedé, stříbrné a červené variantě letos v březnu s tím, že v Čechách by se měla prodávat “v základu” za zhruba 13 tisíc korun – tedy alespoň podle dostupných informací.