iPhony 12 dostanou tenčí a úspornější displeje

Za výdrž svých telefonů byl Apple v minulých letech mnohými uživateli tvrdě kritizován. Tuto kritiku si však vzal podle všeho k srdci a loňské iPhony 11 (Pro) “opatřil” skutečně parádní výdrží, která naprostou většinu stížností utla. Apple však neusíná na vavřínech a i u iPhonů 12 velmi pravděpodobně výdrž zlepší – tentokrát díky tenčím a úspornějším displejům.

Podle zpráv korejského portálu The Elec budou letošní iPhony 12 zčásti osazeny novou generací OLED displejů z dílny LG. Ta se má údajně vyznačovat například sjednocením některých vrstev displeje, díky čemuž by tak měl být výsledný displej jednak tenčí, ale pro Apple na výrobu i levnější. Tenčí displej pak uvolní v těle telefonu další prostor, který bude velmi pravděpodobně využit právě pro zvětšení baterie.

Fotogalerie iphone 12 koncept iphone 12 7 iphone 12 6 iphone 12 5 +5 Fotek iphone 12 4 iphone 12 3 iphone 12 2 iphone 12 1 Vstoupit do galerie

Dalším benefitem displejů pro iPhony 12, které by měly být založené na technologii podsvícení LTPO, pak bude jejich energetická šetrnost. LTPO totiž využívají i Apple Watch Series 4 a 5 a to právě pro velmi zajímavé energetické úspory, která dosahuje v porovnání s nyní využívanými technologiemi Applu u OLED u iPhonů asi 15 %, což není rozhodně málo. V kombinaci s větší baterií a úspornějším procesorem bychom tak mohli dostat navíc klidně i několik hodin výdrže, za což by si Apple zasloužil zajisté pochvalu.

Očekává se, že nové iPhony představí Apple letos stejně jako v minulých letech v první polovině září, přičemž do prodeje pak půjdou na na konci třetího či čtvrtého zářijového týdne. Novinky by měly nabídnout zcela nový design vycházející částečně z iPhonů 4 a 5, podporu 5G sítí, 6 GB RAM paměti či senzor pro 3D snímání objektů před zadním fotoaparátem.